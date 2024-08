Skoro rok a půl po konci ve fotbalové Zbrojovce, z níž byl odvolán v době, kdy padala tabulkou v první lize, se trenér Richard Dostálek vrací do fotbalového prostředí. Ve Vyškově bude plnit roli asistenta trenéra Janu Kameníkovi. Připojí se tak k dalším asistentům Tomáši Joslovi a Róbertu Kafkovi.

„Od jeho příchodu si slibujeme zkušeného a silného kouče, který se hned zapojí do tréninkového procesu a bude současnému realizačnímu týmu nápomocen. Rychle dokáže načíst hráče, pomoct při vyhodnocení jejich aktuální výkonnosti a přinese poznatky, jimiž nás obohatí. Věřím, že nám poskytne další úhel pohledu na výkonnost našeho týmu a pomůže nám při analýzách soupeřů. Dalším jeho přínosem bude určitě práce s individuálním rozvojem hráčů. Navíc získáváme dobrého parťáka do našich podmínek. Těch věcí, jež může přinést, je celá řada,“ uvedl pro klubový web Kameník.

Jeho svěřenci nasbírali v úvodních čtyřech kolech šest bodů a patří jim sedmá pozice tabulky, další zápas sehrají v pondělí večer, kdy v domácím azylu v Drnovicích vyzvou béčko Slavie.

„Příchod zkušeného trenéra je i pozitivním impulsem do kabiny. Chceme se obklopovat lidmi, kteří nám mohou okamžitě pomoct. Máme jasnou filozofii, chceme pomoct mladším hráčům. Také z toho důvodu se snažím obklopit asistenty, kteří hráli fotbal na nejvyšší úrovni. Druhou věcí je samozřejmě to, že Richard může být pro spoustu hráčů dobrým vzorem a příkladem. Vzhledem ke své kariéře má co předávat dál,“ zmínil Kameník.

Bývalý ligový fotbalista Dostálek působil v realizačním týmu Zbrojovky od podzimu roku 2020 do loňského dubna. Klubu v roce 2022 pomohl k návratu do nejvyšší soutěže, ale v následujícím ročníku po zdařilém podzimu nedokázal zastavit herní pád a na lavičce ho vyměnil Martin Hašek, jenž ovšem Brno v první lize zachránit nedokázal.