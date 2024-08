„Po třech remízách jsme za to vítězství velmi rádi. Musím hráče pochválit. Samozřejmě zůstává tam celá řada rezerv, které si musíme ukázat a na nich dál pracovat, protože si představujeme, že v některých pasážích budeme odvádět lepší výkon,“ řekl už po přibrzdění vítězných emocí.

Co měl na mysli, vyplynulo z průběhu hry, kdy juniorka Baník místy držela otěže zápasu.

„Vstup do utkání byl trochu více na straně Baníku. Zdálo se, že jsme trochu nervózní a zvykali jsme si na rychlost trávníku. Spousta věcí nám delší dobu trvala. Sice jsme pečlivě bránili a nepouštěli jsme Baník do větších šancí, ale chyběla nám tam mezihra, víc otevírání křídelních prostorů, kde jsme chtěli být nebezpeční,“ naznačil.

Na druhou stranu si velice cenil toho, jak jeho tým reagoval na vyrovnání Baníku bezprostředně po přestávce a jeho enormní snahu skóre otočit.

„Ano, ten rychle inkasovaný gól nás zpražil. Nedohráli jsme tam situaci v boxu po rychlém centru. To se prostě může stát a Issa Fomba to udělal velmi dobře. (centroval na gól, pozn. red.) Vlastně náš hráč! (úsměv) Ale v kontextu celé té situace je pro mě nejdůležitější reakce našeho týmu. Nedošlo k nějaké panice, kluci si na hřišti k tomu řekli svoje a hra se znovu otevřela. Baník se hnal za vítězstvím, přičemž i my jsme chtěli být nebezpeční. Řekl bych, že znova jsme navázali na takovou nějakou poctivou a aktivní defenzivu a Baníku toho až na pár závarů moc neumožnili,“ připomněl.

Komplexní hodnocení zápasu přijde až v kabině při tréninku, ale tentokrát byl už po utkání Kameník i konkrétní. Pochválil všechny střídající hráče a útočníky.

„Jsem rád za to, že se zase trefil Sylla a hlavně oba dva útočníci. V závěru Daniel Nbonu uplatnil svoji sílu a defacto to utkání uzavřel. Po centru ze strany si tam dokázal najít balon a uplatnil svůj důraz,” zdůraznil Kameník.

Pro MFK Vyškov bude Chance Národní Liga pokračovat až v pondělí 12. srpna. Na domácím stadionu v Drnovicích se utkají s dalším nováčkem, v 17.30 hodin bude výkop zápasu se Slavií Praha B.