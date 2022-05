„Ten první pocit, kdy jsem to slyšel, prostě vyjádřit nejde, při tom druhém si člověk začne uvědomovat skutečné hodnoty života,“ zdůraznil muž, který několik let působil v prvoligové Zbrojovce Brno a Petře Drnovice.

Jeho rukama prošla řada brankářů, kteří byli stabilními oporami svých týmů v nejvyšší soutěži, Luboš Přibyl, Michal Václavík, Martinové Lejsal a Vaniak si zachytali i za českou reprezentaci, Tomáš Belic za Slovensko…

„Může to být i dvacet aktuálně nebo posléze prvoligových gólmanů. Kdybych k tomu přidal mládež, tak to ani spočítat nejde. V létě pořádám svůj mládežnický brankářský kemp. Porovnávat Martina s někým z těch nejslavnějších nejde. On byl svůj. Patřil k těm nenápadně spolehlivým brankářům, třeba něco jako byl Tomáš Bureš ve Zbrojovce a v Drnovicích. Samozřejmě měl své přednosti i rezervy. Oceňoval jsem, že se mu nemuselo nijak zvlášť zdůrazňovat, když třeba udělal chybu. Kritiku uměl přijmout. Vlastně to bylo tak, že si sám uměl přesně vyhodnotit, jak byl pro mužstvo platný,“ připomněl Horáček.

Tragédie. Fotbalový gólman Martin Šustr nepřežil autonehodu

V dresu vyškovského nováčka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Šustr odchytal na podzim dvanáct druholigových utkání. Ve většině byl oporou mužstva. Podle Horáčka i na Žižkově proti Viktorce, kde hosté dominovali a vyhráli 4:1.

„Když se tak vysoko vyhraje, nebývá to o brankáři, ale tam to bylo. Martin nás v důležitých momentech opravdu podržel a kluci v útoku se pak chytili. A přidám se k hráčům, že v kabině byl do party. Samozřejmě jako jeden z mála starších hráčů tu měl svoji pozici, ale srandu nepokazil žádnou. A jednu věc musím zvýraznit zvlášť. Martin byl ve Vyškově už podruhé. Ještě v Moravskoslezské lize se výrazně podílel na tom, že se Vyškov posunul nahoru a stabilizoval se ve vyšších patrech tabulky. A pro něho samotného byly tehdejší výborné výkony ve Vyškově v podstatě vstupenkou do druhé a první ligy v Líšni a ve Zbrojovce,“ upozornil trenér brankářů MFK Vyškov.