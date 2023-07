Dweh se loučí s Vyškovem, uspěl na zkoušce v Plzni. Má už za sebou i premiéru

Jedinou sezonu strávil Sampson Dweh ve vyškovském dresu, na začátku nového fotbalového ročníku definitivně odchází do nejvyšší české soutěže. Liberijský stoper uspěl na testech v plzeňské Viktorii, do elitního prvoligového klubu míří na roční hostování s opcí. „Je to pro mě splněný sen,“ vylíčil Dweh pro plzeňský klubový web.

Liberijský stoper Sampson Dweh odchází z Vyškova do plzeňské Viktorie na roční hostování s opcí na přestup. | Foto: fcv