Silný se trefil ve 22. minutě, kdy propálil třineckého brankáře Lukáše Hasalíka. Druhou branku brněnského celku přidal v 70. minutě záložník Jakub Kučera, jenž se prosadil po rohovém kopu Jaroslava Málka.

Ani na střídačce se neobjevil záložník David Krška. Ten totiž v sobotu oblékl dres Vyškova, kam odešel z Líšně na hostování do konce podzimní druholigové části. Jenže při své domácí premiéře v novém klubu vydržel na hřišti jen třicet minut, pak uviděl od hlavního rozhodčího Zaorala červenou kartu.

Přesto vyškovští fotbalisté porazili Prostějov vysoko 4:0 a oslavili první vítězství po postupu do druhé nejvyšší české soutěže. Dvakrát se gólově prosadil Kanakimana a jednu branku vstřelili Ondřej Vintr a David Němeček.

Po sobotních druholigových zápasech patří Líšni v tabulce osmá pozice, Vyškov se posunul na čtrnácté místo.

Vyškov - Prostějov 4:0 (1:0)

Branky: 26. a 65. Kanakimana, 49. O. Vintr, 66. Němeček.

Rozhodčí: Zaoral – Mikeska, Bureš

ŽK: 31. O. Vintr, 79. Štěpánek – 53. Omale, 76. Vlachovský. ČK: 31. Krška (Vyškov)

Diváci: 760

MFK Vyškov: Šustr – Ilko, Fofana (88. Langer), Němeček (C), Štěpánek – Srubek, O. Vintr (73. M. Vintr), Cabadaj (88. Kameník), David Jambor, Kanakimana (80. Dan Jambor) – Krška.

1. SK Prostějov: Mucha – Zapletal (46. Vichta), Schuster (C), Bala (71. Bialek), Machynek – Kušej (62. Vlachovský), Jiráček, Omale (62. Kopřiva), Bartolomeu – Koudelka – Žák.



Třinec - Líšeň 0:2 (0:1)

Branky: 22. Silný, 70. Kučera.

Rozhodčí: Hanousek – Matoušek, Líkař.

ŽK: 46. Hýbl, 48. Šteinhübel, 56. Bedecs, 64. Ba, 74. Čelůstka – 23. Matocha, 26. Kučera, 44. Stáňa.

Diváci: 240

FK Fotbal Třinec: Hasalík – Hýbl, Bedecs (C) (59. Foltyn), Ba, Szewieczek (59. Juřena) – Šteinhübel, Weber – Omasta, Buneš (82. Puchel), Kania (59. Javůrek) – Petráň.

SK Líšeň: Veselý – Pašek, Jeřábek, Ševčík, Lutonský – Kučera – Stáňa (59. Bednář), Málek, Matocha (85. Demeter), Rolinek (90. Ulbrich) – Silný (90. Chwaszcz).