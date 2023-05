Po úspěšném venkovním debutu ve Varnsdortu se nový trenér fotbalistů MFK Vyškov Jan Kameník poprvé postaví na střídačku v domácím zápase. V pátek odpoledne se Vyškované ve 26. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY střetnou se svým nejčastějším sousedem v tabulce FK Příbram.

Jan Kameník, nový trenér fotbalistů Vyškova. | Foto: MFK Vyškov

Po podzimu byli Středočeši v čele tabulky s 31 body, Vyškov na druhém místě zaostával o dva. Aktuálně je situace opačná, na třetí MFK ztrácí čtvrtá Příbram jeden bod. Nabízí se šance hosty poslat o hodně níž k baražovým pozicím…

„Postavením v tabulce se nesmíme nechat zmást, protože ne nadarmo se oni nacházejí tak vysoko. Ten tým má opravdu svoji sílu, i když se mu teď moc výsledkově moc nedaří. To znamená, že my musíme mít velmi dobrou organizaci hry a zase budeme spoléhat na to, že v ofenzívě se dokážeme prosadit,“ upozornil nový vyškovský lodivod na kvalitu Příbrami.

II. liga-F:NL

MFK Vyškov – FK Příbram

26. kolo, pátek 5. května, 17.00 hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

3. Vyškov 25 11 8 6 38:26 41

4. Příbram 25 11 7 7 39:27 40

Na podzim: Příbram – Vyškov 1:1 (0:0), 47. Zeronik – 64. Dweh.

Mužstvo převzal v týdnu po domácím remízovém zápase se Slavií Praha B, které sledoval z tribuny. Po dvou utkáních už mohl komentovat některé své poznatky o týmu. Logicky hovořil hlavně o těch pozitivních.

„Už v utkání se Slavií bylo vidět, že tým má nějakou vnitřní sílu a má obrovskou touhu něčeho dosáhnout. Dokladuje to závěr utkání se Slavií a vlastně i teď ve Varnsdorfu, i když jsme tam delší dobu hráli proti deseti. Bylo cítit, že hráči mají touhu a vůli si jít za výsledkem. Za to je potřeba je vyzvednout a pochválit, prezentují se jako tým, který chce vyhrávat,“ chválil Kameník.

Stejně jako jeho předchůdce Jan Trousil se určitě bude moci spolehnout na podporu publika v drnovickém domácím prostředí.

Miláček drnovických tribun je zpět. Róbert Kafka je novým asistentem v MFK

„Už tím, že se týmy pohybují v popředí tabulky má zápas svou atraktivitu. Já budu doufat, že se divákům bude líbit, protože chceme navázat na to utkání a výsledek s Varnsdorfem,“ ujistil kouč.

Ve Varnsdorfu v devadesáté minutě vyběhl na trávník delší dobu se po zranění zotavující kapitán mužstva Michal Klesa. Proti Příbrami, kde strávil nějaký čas své prvoligové kariéry, bohužel hrát pro nemoc nemůže. Ostatní hráči si sice doléčují nějaké šrámy, ale kromě Klesy zřejmě bude Kameník mít k dispozici kompletní kádr.

A drnovické tribuny jistě bouřlivě přivítají dalšího nového muže na domácí střídačce. Asistentský debut v MFK Vyškov čeká někdejší velkou oporu ligových Drnovic a Zbrojovky Brno a v Drnováků i ve Vyškováků velmi popluárního Róberta Kafku.