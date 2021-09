„Nezačali jsme úplně dobře, Sparta naopak velkým tlakem. Byla lepší v kombinaci, vytvořila si nějaké šance, měla hodně standardek, nastřelila tyčky. Tohle všechno jsme přežili, ale myslím si, že jsme podali jeden z nejhorších výkonů, co jsme ve druhé lize. A mohli jsme být rádi, že to bylo jen 1:1. První půle byla od nás hodně špatná, byli jsme všude pozdě, nebylo to dobré…,“ přiznal Šustr.

Trochu paradoxně, když domácí konečně tlak Pražanů trochu otupili, inkasovali branku. Vzhledem k předchozím krásným pražským akcím, které skončily nepřesně, se nelze divit, že trenér Jan Trousil to nazval gólem z nešance. Autor Martin Minčev měl hodně štěstí, když z těžkého úhlu protlačil míč do vyškovské sítě kdovíkudy pod Šustem.

„Myslím si, že od nějaké pětadvacáté minuty se hra vyrovnala, šancí ubylo. Nám se podařilo na gól zareagovat pěknou akcí na 1:1. Ve druhé půli se dlouho nic nedělo a pak dostaneme další laciný gól na 1:2. A zase se nám podařilo reagovat. Zase po vypracované akci to Ondra Vintr krásně trefí a pak dostaneme takový gól…? Nákop od gólmana a hráč jde sám na branku a vyřeší to správně,“ ještě po zápase Šustr nechápavě kroutil hlavou nad širokou prázdnou „magistrálou“ před svým velkým vápnem, po které pohodlně a neatakovaný přiharcoval další ze šikovných sparťanských mladíčků Matěj Ryneš. Měl dost času lob přes vyškovského gólmana zvládnout.

„Prohra nás samozřejmě mrzí, ale za mě si Sparta tady vyhrát zasloužila. Odehrát slušně jen poločas prostě nestačí. Upřímně říkám, že já ty mladé kluky vůbec neznám. Jenom trochu Minčeva, vím, že to ligový hráč. Jsou to samí mladí kluci a dokazují, že s mládeží na Spartě pracují fakt výborně. Všichni jsou výborně technicky vybavení a přitom dostatečně siloví. Podle mě to byl nejlepší soupeř, proti kterému jsme ve druhé lize zatím hráli. Komplexně, odzadu od brankáře, který měl dobrou rozehrávku, až po posledního útočníka,“ vysekl zkušený gólman poklonu výkonu soupeře.

Přes smutek ze ztracených bodů neopomněl pochválit a poděkovat divákům. V ochozech jich zase bylo přes tisíc.

„Je špatné doma prohrávat, dostáváme se zase do minusových bodů. Co jsme přivezli z Prahy, teď už zase nemáme. Je to škoda. Kulisa utkání byla perfektní. A to je ve všech zápasech doma. Diváci se tady chytili. Lidem patří velký dík, jak nás povzbuzovali a tlačili a nám se i díky tomu dvakrát podařilo vyrovnat. A při troše štěstí jsme mohli dát na 3:3. Pavlovi Simrovi tam chybělo malinko. (v poslední minutě hlavičkoval do tyče, pozn. red.) Takže lidi super a musím říct, že výbornou atmosféru pomohli udělat i sparťanští fanoušci,“ sportovně upozornil strážce vyškovské branky.