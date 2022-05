„Když se v poslední době v koncovce nedaří útočníkům, tak jsem to musel vzít na sebe. (úsměv) Ale vážně, konečně to tam padlo i mně, takže mám dvojitou radost. Už při předchozím rohu jsem si všiml, že Jágrik to podběhl. Tak jsem si počkal, jestli neudělá stejnou chybu. A on ji udělal. Pak mně to nějak spadlo na hlavu a ani jsem neviděl, jak balón jde do sítě,“ radoval se střelec vítězné branky.

II. liga – F:NL

28. kolo:

MFK Vyškov

– FC Vysočina Jihlava 2:1

Poločas: 1:1. Branky: 1. Kanakimana, 84. Štěpánek – 13. Selnar. Rozhodčí: Starý – Machač, Slavíček. ŽK: Lahodný – Vlček. Diváků: 462.

Vyškov: Kinský – Němeček, Srubek (46. Ilko) Štěpánek, Harušťák – Klesa (71. Lacík), Lahodný, Cabadaj (46. Moučka), Kanakimana – Dan Jambor (62. M. Sedlák) – O. Vintr (62. Macej). Trenér: Jan Trousil.

Jihlava: Jágrik – Svoboda, Vlček, Krčík, Křišťál – Lacko – Křivánek (75. Fila), Tureček (85. Vedral), Selnar (85. Vítek), Peřina (60. Shudeiwa) – Tall (60. Zoubele). Trenér: Jan Kameník.

Do té doby na trávníku vše spělo spíše k remíze, i když domácí měli kromě prvního gólu další tutové šance. Hosté byli lepší v držení míče, ale po vyrovnání v podstatě už měli jen náznaky příležitostí nebo nedotažené dobře rozehrané akce.

Lepší nástup si domácí lavička nemohla přát. Už v první minutě se individuálně prosadil Bienvenue Kanakimana. Z levé strany si zpracoval pas, obešel obránce a po kličce dovnitř pokutového území poslal střelu přesně na bližší tyč. Tribuny samozřejmě čekaly domácí gólový nášup, ale brzy uhodilo na opačné straně.

Excelentní brejk zakončoval Jakub Selnar nepříliš důraznou technickou střelou z velkého vápna. Brankář Antonín Kinský by asi s její likvidací problém neměl, ale dráhu do sítě změnila teč pro tuto chvíli smolaře Štěpánka.

Vysočina pak měla opticky více ze hry, ale do koncovky nic dotáhnout nedokázala. Nejblíže ke gólu byl po centru Tomáše Svobody minutu před Štěpánkovým gólem Vojtěch Křišťál, ale z běhu pálil vysoko nad.

„Umíme hrát o hodně líp, tohle nebyl vydařený zápas. Možná jsme měli nějakou optickou převahu v nějaké mezihře, ale opět nás zklamala finální přihrávka. Do pokutového území Vyškova jsme se hlavně ze stran dostávali, ale přihrávkami jsme nikoho nenacházeli. A pokud chcete ve druhé lize uspět, nesmíte dělat laciné chyby. A my jsme dneska udělali dvě fatální. Hned v první minutě a potom při defenzivní standardce, kdy jsme si neohlídali volného hráče,“ sportovně přijal porážku trenér Jihlavanů Jan Kameník.

Jisté je, že do koncovky utkání si domácí mohli přinést rozhodující náskok. Ještě v prvním poločase se sám před brankou hostů ocitl Ondřej Vintr, jenže místo zakončení hledal zkaženou přihrávkou Kanakimanu. Tři minuty nato se rodák z Burundi protáhl opět po levé straně kolem obránce a tentokrát zkoušel střílet na zadní tyč, ale trefil pouze nohu Jágrika. Zkraje druhého poločasu Kanakimana utekl opět obraně, našel Vintra, ale ten prováhal čas na nadějnou střelu nebo možnou přihrávku na zcela volného spoluhráče na pravé straně.

Za trenéra Jana Trousila, který v kabině s hráči křepčil záchranářský tanec, se pozápasového hodnocení ujal asistent Rostislav Horáček.

„Nevím, jestli nám ten gól hned v první minutě i trochu neuškodil. Jihlava převzala otěže zápasu. Ale i v době, kdy měla herně navrch, tak jsme je do ničeho nepouštěli a tak trochu paradoxně jsme z brejkových situací měli obrovské šance, které jsme měli proměnit. Přiznávám, že na závěr už bych bral i remízu, protože to fakt bylo na vážkách. Naštěstí se síla našeho mužstva v závěru ukázala a potvrdili jsme, že kluci jsou schopní dát gól i takovou tou vůlí. Ta záchrana druhé ligy je na jedné straně velký zázrak, na druhé výsledek tvrdé práce mančaftu, lidí kolem něj a samozřejmě vedení klubu," zdůraznil Horáček, který má na starosti i přípravu brankářů.