Tvrzení v titulku je samozřejmě nadsázka a kapitán fotbalistů MFK Vyškov Filip Štěpánek to po vítězném utkání v Brně nad Zbrojovkou (1:0) samozřejmě řekl trochu jinak a s lišáckým úsměvem na rtech. Jisté je, že jeho jméno je pod tříbodovým ziskem hostů napsáno výrazným tučným písmem. Nejenže skvěle dirigobal vyškovskou obranou čtyřku a jak naznačil vlastně i celou defenzívu, ale svým gólem veledůležitý zápas rozhodl.

Kapitán fotbalistů MFK Vyškov Filip Štěpánek dává vítězný gól v zápase se Zbrojovkou na Srbské. | Foto: Michal Málek

Pro naše kluky určitě bylo hodně složité hrát takticky na výsledek, protože jsme ofenzivní tým. Žene je to dopředu a myslím si, že to dnes byl hlavně můj úkol, abych je trochu vzadu dirigoval a zůstávali spíše stažení, když už jsme vedli. Týká se to hlavně střeďáků a po dlouhé době nechtěli všichni dát gól a soustředili se opravdu na ten týmový výkon. Jsem rád že jsme konečně dokázali zahrát chytře ten konec a nikam jsme se nehnali,“ vysvětlil svoji roli vyškovský muž s kapitánskou páskou.

Po jeho brance svěřenci trenéra Jana Kameníka sehráli skvělou taktickou partii a největšímu favoritu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY toho vpředu moc nepovolili. Vlastě ani jednu čistou gólovou šanci…

„Věděli jsme, že to nebude jednoduchý zápas. Brno vyhrálo několik utkání po sobě a my jsme sem jeli hlavně s pokorou, že budeme muset podat dobrý výkon a hlavně týmový výkon, což si myslím že se nám podařilo. Vstřelili jsme branku a potom jsme si to poctivě hlídali až do konce,“ ocenil zvolenou taktiku.

Z gólu měl samozřejmě velikou radost, ale zásluhy za něj připisuje spoluhráčům a také hlavní důvody vítězství vidí jinde.

„Dát vítěznou branku je příjemné, ale stejně taky žádný gól neobdržet. A na půdě Zbrojovky! Největší podíl na tom gólu má samozřejmě Šimon (na hlavičku centroval Šimon Falta, pozn. red.), protože to kopl naprosto přesně. Je pravda, že jsem mu přesně řekl, kam to má kopnout (úsměv). Ale hlavně znovu říkám, že výsledek je práce celého týmu, který dneska makal fantasticky. Trenér nám po zápase řekl krásnou větu, že takový zápas si musíme pamatovat a hlavně ten výkon. To jak jsme hráli, protože jeden pracoval za druhého, a tak to má být,“ chválil stoper spoluhráče.

I kapitán potvrdil, že Vyškované přijeli do Brna s mimořádnou motivací. A rozdíl v přístupu byl na trávníku také dlouho vidět. Zbrojováci jakoby se víc vyhecovali až v průběhu druhého poločasu.

„Ano, motivaci jsme měli obrovskou. Já si myslím, že ve druhé lize nenajdeme většího favorita na postup a že momentálně Brno má nejsilnější mančaft. A pak je tu ta veliká historie. Proto je tohle vítězství pro nás mimořádně cenné a možná i trochu navíc. Já si myslím, že by pro nás tady byl dobrý i výsledek 0:0, ale když odvážíte tři body, tak je to prostě super,“ nezakrýval spokojenost kapitán MFK.