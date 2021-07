Zatímco téměř na den přesně před rokem mu sousedé po výhře nad Hanáckou Slavii Kroměříž 2:0 plácali po ramenou a jejich nový spoluobčan mohl být spokojený, tentokrát byla Trousilova tvář spíše zamračená. Diviznímu Startu Brno jeho svěřenci gól dát nedokázali. A co je ještě horší, v letošní letní přípravě vyšli naprázdno již potřetí, přičemž v dalších dvou utkáních dali jen po jedné brance. S Brňany Vyškov remizoval 0:0.

MFK Vyškov – Start Brno 0:0

Přípravné utkání, hráno ve Zbýšově.

Vyškov: Šustr (46. Vitásek) – Ilko, Fofana, Štěpánek, Slovák – Klesa, Lahodný, Macej, Ambrozek, Kinakimana – Simr. Střídali: Langer, Jaroš, Němeček, M. Vintr, Hanuš. Trenér: Jan Trousil.

„Z pohledu výsledku je to špatně, v přípravném zápase jsme už potřetí nedali gól. Hodně mě štve, že nejsme produktivní, když si šance vytváříme. První poločas jsme měli obrovský tlak, ale to by asi bylo špatně, kdybychom neměli. Na menším hřišti jsme se od začátku dostávali do hodně situací, které měli skončit gólem. Netrefovali jsme prázdné branky, v prvním poločase tam byla tyčka a břevno. Ale to rozhodně není omluva, protože v těch situacích byli hráči, se kterými počítáme, že ta čísla v ofenzívě budou mít,“ zdůraznil Trousil.

Jeho svěřenci si tak sami udělali zápas těžší, než se očekávali. Bystrčtí byli stále v zápase a perfektně bránili. Ve druhé půlce už vyškovský tlak nebyl tak velký. Nějaké šance MFK zase měl, ale Brňané už pro ně cennou plichtu ubránili.

V zápase už nastoupili hráči, kteří budou hájit barvy nováčka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Jejich poslední prověrkou bude sobotní zápas v Drnovicích proti Uničovu. Výkop bude v 10.30 hodin.

„V Rosicích jsme měli šancí dost, tady ve Zbýšově moc. Bohužel, hráči v nich zatím selhávají. Ale nemá smysl deset dnů před mistrákem na tyto kluky vytvářet nějaký tlak. Pro tyto hráče jsme se rozhodli a věříme jim, že ve druhé lize budou úspěšní,“ ujistil kouč MFK.

Ten ve Zbýšově představil dva nové hráče, Ahmeda Fofanu a Tobiáše Slováka. Dvoumetrový stoper a rodák z Pobřeží slonoviny Fofana přišel z Chrudimi. Levý obránce Slovák ze Zlína. V tomto týdnu by měl mužstvo doplnit ještě jeden hráč s prvoligovými zkušenostmi.