Členové kádru Vyškova s minulostí ve Zbrojovce:

Jan Trousil, hlavní trenér

Josef Mazura, asistent trenéra

Rostislav Horáček, trenér brankářů

Martin Šustr, brankář

Ladislav Hanuš, obránce

David Jambor, záložník *

Dan Jambor, záložník

Ondřej Vintr, záložník

Pavel Simr, útočník

Marek Vintr, útočník

*aktuálně na hostování ze Zbrojovky, po dohodě klubů dnes nenastoupí

„Už jsem v Brně párkrát jako host hrál, takže se nebojím, že bych do správné šatny netrefil,“ říká s úsměvem Šustr, jenž má v týmu novou konkurenci z Kamerunu.

Dvaatřicetiletý fotbalista bude mezi třemi tyčemi čelit svým bývalým ofenzivním spoluhráčům Janu Hladíkovi a Jakubu Přichystalovi, jenž v posledních třech soutěžních duelech vstřelil pět branek. „S Hláďou jsem se potkal už i v Líšni, dlouho jsme spolu trénovali a známe se dobře navzájem. Myslím, že se nemáme moc čím překvapit, i trenér brankářů (Martin Doležal – pozn. red.) je na mě připraví,“ má jasno Šustr, jenž si ve Zbrojovce připsal devět druholigových utkání a deset mezi elitou.

Po příchodu do Vyškova, kam se vrátil po třech letech, neobdržel branku jen ve dvou z deseti duelů. Dnes se ale vyhne souboji s dosud nejlepším střelcem soutěže Jakubem Řezníčkem. Brněnský kanonýr si totiž odpyká v jihomoravském derby trest za čtyři žluté karty. „Tahle starost mi odpadla, ale na nuly už nejsem. Radši vyhraju 4:3, než abych remizoval 0:0. Do Brna jedeme prostě bodovat a je jedno, jestli vyhrajeme o gól, nebo po nějaké přestřelce,“ podotýká boskovický rodák.

Ten ve vyškovském kádru rozhodně není jediný, kdo v minulosti oblékal dres Zbrojovky. Kromě něj si v ní zahrálo dalších šest fotbalistů, dokonce i členové realizačního týmu Jan Trousil, Josef Mazura a Rostislav Horáček. „Zápas v kabině řešíme, ale spíš kvůli tomu, že bude zajímavá návštěvnost a budeme v televizi, což je pro některé kluky premiéra a třeba i největší zápas, který kdy odehráli. Přemotivovanost tam ale nehrozí,“ praví Šustr.

Jeho tým v reprezentační pauze před duelem s lídrem druholigové tabulky už jeden prestižní zápas absolvoval. Ve třetím kole českého poháru Vyškované vypadli s prvoligovým Zlínem po výsledku 1:2 po prodloužení. „V každém zápase jsme sebevědomí, spoléháme se na svoji hru a nepřizpůsobujeme se soupeři. Na konci pak uvidíme, jestli to stačilo na vítězství, nebo ne, ale určitě nejsme z nikoho podělaní,“ zdůrazňuje bývalý hráč Baníku Ostrava nebo Znojma.

Vyškov se po postupu do druhé nejvyšší české soutěže aktuálně nachází na desáté pozici, z posledních pěti kol prohrál pouze s rezervou Sparty Praha 2:3. „Myslím, že nás všichni na začátku pasovali do role jasného sestupujícího, ale výsledky máme zatím slušné. Dělá mi hlavně radost, jak se na hřišti prezentujeme, za deset zápasů náš ještě žádný ze soupeřů nepřehrál,“ dodává Šustr.

Jemu přibyla v kádru trenéra Trousila nová konkurence. Do Vyškova zamířil Kamerunec Boris Essele, jenž dostal příležitost v pohárovém utkání se Zlínem. „Odešel nám jeden brankář na hostování, proto přišel Boris, je tady asi měsíc. Je to složitější akorát v komunikaci, má základy angličtiny a snažíme se nějak domluvit. V tréninkovém procesu není žádný problém, jako by tam s námi byl český kluk," poznamenává Šustr směrem k jedenadvacetiletému parťákovi z rezervy Olympique Lyon.

A obává se o post jedničky? „Hrajeme druhou ligu, což je profesionální soutěž a když se do ní dostal, musí splňovat nějaká kritéria. Uvidíme, co bude dál," odpověděl zkušený gólman.