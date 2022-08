„Na Táborsko jsme se dobře připravili. S novým trenérem hrají jiný fotbal, přešli na systém 3 – 4 – 3. Viděl jsem jejich oba zápasy, jak v Příbrami, tak se Slavií a oběma dělali velké problémy jejich velice aktivně napadající tři hráči, tedy dvě křídla plus Nešpor vprostředku. Říkali jsme si, že budeme úspěšní jen když budeme hodně agresivní uprostřed hřiště, když tam budeme sbírat balóny a nebudeme se bát je posílat těch volných prostorů, které se u nich při tomto systému otevírají. Bohužel do té zhruba třicáté minuty se nám to vůbec nedařilo. Dostali nás po tlak a dali i vedoucí gól. Ten, kdo mě zná, tak ví, že já na střídání nemusím čekat do poločasu. Takže jsme tam dali Alexise a všechno se otočilo. Dostali jsme tam tu kvalitu, kterou jsme potřebovali. On byl hned na míči a nebál se je předávat dál. Vyšlo i druhé, to vynucené střídání zraněného stopera Štěpánka. Fanda Matys ho nahradil výborně, přišel tam větší důraz a se Srubkem to vzadu jasně ovládali,“ upozornil domácí trenér Jan Trousil.

V poločase udělal další změny a převahu domácí poměrně rychle využili po nacvičené standardní situaci.

„Za ni musím kluky pochválit, protože jsme se na to na tréninku den před zápasem připravovali. Pokud by ta situace přišla, chtěli jsme ji zahrát trochu jiným způsobem a kluci to provedli perfektně. Vyrovnali jsme a narostla nám křídla,“ chválil spokojený kouč.

Velký obrat s Táborskem přišel po přestávce. A Vyškov vede druhou ligu!

Celý tým se herně zvedl, po stranách se vedle Alegueho začal svým ojedinělým způsobem prosazovat i Bievnenue Kanakimama, záložníci ovládli střed hřiště. Hra se zjednodušila na to, co Trousilovu týmu nejvíc sedí. Rychlé kraje a kolmé průnikové pasy za obranu.

Kouč Táborska Radoslav Kováč sice souhlasil, že zlom začal příchodem Alegueho, ale hlavní důvody viděl ve svých svěřencích.

„Pro mě, jako trenéra, je ta zásadní otázka, jak je možné, když něco funguje a vedeme 1:0, tak proč od toho ustupujeme. My na hráče apelujeme, aby byli pořád agresivní, aby napadali. Určitě jsme natrénovaní tak, aby to vydrželo celý zápas. Takže všechno to bylo jen a jen o nás. Všichni viděli, že Vyškov v prvním poločase neměl nic ze hry a nevěděl, co proti nám má hrát. A my od toho ustoupíme. Něco podobného se nám stalo i s Příbramí a Slavií. I tam jsme vedli 1:0. Jenom hlupák dělá stejné chyby a mě to připadá, že teď za hlupáky jsme,“ nebral si servítky bývalý vynikající český reprezentant.

Ať už obrat v zápase přineslo to či ono, tak každý trenér vám řekne, že soupeř hraje jen to, co mu dovolíte. Takže tuhle taktickou bitvu zcela jasně vyhrál šéf vyškovské lavičky.