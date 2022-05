Ne, nelituju. Pro mě osobně to byl výborný rok. Dokázal jsem si, že na profesionální soutěž ještě mám. Po tom, co jsem z toho velkého fotbalu před třemi čtyřmi roky dobrovolně odešel. A hlavně tedy kvůli tomu, co se tady v této sezoně odehrálo. To je fantastický úspěch pro klub a kluky, co si tak vysokou soutěž zahráli poprvé. Jako kapitán jim musím poděkovat, jak se s tím fantasticky vyrovnali, a smekám před nimi klobouk, protože naskočit prakticky z amatérských soutěží zachraňovat druhou ligu, to není žádná sranda. A tady se to dokázalo. Spousta jmen mě opravdu překvapila.

Jak to vypadalo v kabině po prvních pěti kolech, kdy jste měli jeden bod, a co mužstvo nastartovalo k úspěšné jízdě na záchranou?

Nálada skvělá samozřejmě nebyla. I když poslouchat, že hrajeme dobře a vedení že se líbí, jakým směrem jdeme, tak to je opravdu fajn. Ale když prohráváte, tak to samozřejmě dobré být nemůže. Věděli jsme, že v těch zápasech chyběly jen kousky, abychom bodovali. Zůstali jsme trpěliví a snažili se hrát pořád stejně a ono se to pak s Prostějovem skutečně zlomilo. Tam si všechno sedlo a konečně jsme ukázali, co v nás je. I sami sobě. Začali jsme dávat góly a vyhrávat a uklidnilo se to úplně.

Na jaře přišlo hodně změn, čím to, že jste dokázali udržet trend z konce podzimu?

Je třeba vidět, že všichni kluci, kteří sem přišli třeba i z třetích lig, umějí hrát fotbal. Jsou šikovní. Tady je skvělá kabina, celé ty tři roky, co tu jsem. Takže zapadnou do party a cítí se tu dobře. To se pak projeví na hřišti. Samozřejmě musí se plnit taktika a pokyny trenérů, ale dobrá parta je základ fotbalu. Je fakt, že tady se to obmění každého půl roku strašně moc a vždycky nějakou chvíli trvá než si to sedne. Ale i díky té kabině to funguje pořád skvěle.

Který zápas byste za sebe označil za nejlepší, anebo si jej nejvíc užil?

Emočně, i když nevím, jestli je to správně vystižení toho pocitu, to pro mě byla výhra v Příbrami, kde jsem působil sedm let. Přijeli jsme tam a všichni se ptali, co tu děláš a kde ten Vyškov je, co dělá ve druhé lize. A že tři body jsou jasné, tedy, že zůstanou doma. A my tam vyhrajeme 4:1! Tak to pro mě bylo i jakési zadostiučinění.

A za celé mužstvo?

Herně i výsledkově byl hodně vydařený i domácí zápas s Opavou. Myslím si, že to nikdo nečekal a mám dojem, že Opava pak kromě nás pak už prohrála jenom v posledním kole ve Vlašimi. Ale je potřeba si říct, že jsme zvládli především klíčové zápasy, ve kterých jsme potřebovali minimálně neprohrát, jako Chrudim, Varnsdorf, Jihlava. S tou jsme vyhráli a sami jsme si dvě kola před koncem uhráli záchranu. Bez ohledu na další výsledky. Tam ty týmové emoce byly asi největší…

A co zápasy se Zbrojovkou, které se se tady berou jako klasické derby?

Ty vynikaly především skvělou atmosférou. Jak na Srbskou, tak do Drnovic přišlo hodně lidí. V Drnkách bylo přes tři tisíce, a to se hraje úplně jinak a je jedno jestli se fandí Zbrojovce nebo nám. V obou nám zase chyběly kousíčky. V Brně jsme přišli o výhru v devadesáté minutě po standardce a v Drnovicích nebylo daleko k remíze. Právě tam se ukázala největší kvalita Zbrojovky a proč tak suverénně vyhrála druhou ligu. Stačilo jim málo, aby proměnili tu svoji jednu šanci a vzadu to podržel Berky (brankář Martin Berkovec, pozn. red.) a vychytal nulu. Takhle oni zvládali většinu zápasů.

Zůstane vaše nejbližší fotbalová budoucnost spojena s Vyškovem?

Smlouvu na další sezonu už mám podepsanou. Takže zůstávám. Snad to tady dotáhnu do čtyřicítky. (úsměv) Když mě tu budou chtít i v zimě a bude mně sloužit zdraví. Snad ještě sezonu dám.

Hodně často se potvrzuje, že druhý rok bývá pro nováčka těžší, než ten první. Počítáte s tím?

Předně zatím nevíme, jak se opět pozmění kádr. Ale určitě si myslím, že po této sezoně se už nebude stávat, že by nás někdo podcenil a budeme se muset srovnat i s tím, že v některých zápasech můžeme být i favority. Tohle musíme ustát a pokud budeme hrát poctivý fotbal, jaký jsme hráli doteď, tak by to pravidlo platit nemuselo. Tím nechci říkat, že třeba nebudeme mít starosti se záchranou. To asi ano, k tomu okruhu týmů, které budou hrát o záchranu asi patřit budeme. Ale síla na záchranu tu určitě i po změnách bude. Já vždycky říkám, že mám cíl záchranu druhé ligy a je mně jedno, jestli to bude desáté nebo čtrnácté místo. Hlavně, ať se to tady zachrání a může pokračovat záměr klubu stabilizovat se ve druhé lize.