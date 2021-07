„Cílem utkání bylo vidět hráče, kteří k nám teď přišli. V základu kromě Ondry Vintra bylo deset nových kluků,“ potvrdil po zápase vyškovský lodivod svoje záměry, ale bylo vidět, že s výsledkem není moc nadšený.

Jeho tým předvedl nesourodý výkon, což se asi dalo čekat, a nakonec po prohrách se Slováckem a Olomoucí podlehl i třetiligové Hanácké Slavii Kroměříž 0:1.

MFK Vyškov – HS Kroměříž 0:1



Poločas: 0:0. Branka: 62. Cupák. Rozhodčí: Zaoral – Řezníček, P. Pospíšil. ŽK: Hanuš, Štěpánek – Červenka. Diváků: 60.

Vyškov: Šustr – Ilko, Štěpánek, Miyenga, Smirnov – Galuška, Štěpán Langer, Todrič - Cienciala, Ambrozek – O. Vintr. Střídali: Jambor, Smrčka, Galus, Hanus, brankář Spurný do utkání nenastoupil. Trenér: Jan Trousil.

Kroměříž: Dostál – Vyhlíd, Matoušek, Tiahlo, Jeleček – Bartolomeu, Cupák, Novotný, Sklenář, Červenka – Surynek. Střídali: Dočkal, Žiška, Plecitý, Sigmund, Dobrý, Martinák, brankář Benedikt, do zápasu nezasáhl. Trenér: Bronislav Červenka.

„V pátek jsme si zahráli krátké modelové utkání a kluci v něm vypadali velice dobře. Jenže ten model trval dvacet pětadvacet minut, teď přišel zápas a museli to udržet devadesát minut, což se nepodařilo. Na některých hráčích bylo vidět, že jim obrovsky chybí zápasová kondice. Většinou začali celkem dobře, ale po dvaceti třiceti minutách se začali toulat v jiných prostorech, než měli, takže pak to svoje nestíhali,“ konstatoval Trousil.

Je ale nutné upozornit, že plnění jeho záměrů brzy zkomplikovala zranění. Urostlý kamerunský stoper Frederic Miyenga utržil první ránu už v sedmé minutě a po druhé, po necelé čtvrthodině, z trávníku odkulhal. Na opačném pólu sestavu pobyl Ondřej Vintr na hrotu jen o pět minut déle.

Hosté ovšem od začátku a zejména v prvním poločase působili sehranějším dojmem. Hru dokázali vytlačit na polovinu Vyškova, který se snažil prolomit obranný blok soupeře rychlými brejky. Oba týmy ale soupeřovy brankáře ohrožovaly hlavně střelami ze střední vzdálenosti, které cíl nenacházely. Nejnebezpečnější byla rána Roberta Bartolomea, která ve třicáté minutě orazítkovala břevno.

Po přestávce a prostřídání sestav se karty trochu obrátily. Mírnou převahu převzal Vyškov a hosté brejkovou taktiku. Ta jim také vynesla vítěznou branku. V 62. minutě založil gólovou akci rychlou a přesnou přihrávkou Martin Surynek a mazáckou střelou z běhu do šibenice ji zakončil Michal Cupák.

„Trefil to pěkně a nahoru. Asi se to chytat nedalo. Já jsem čekal spíš střelu dolů, na kterou bych možná měl šanci, ale on to trefil fakt dobře. Škoda, lepší by bylo v prvním zápase doma neprohrát. Ale stejně ten dnešní zápas asi není moc k hodnocení. Bylo tady hodně kluků, kteří jsou tu na testování, a tak jsme nebyli vůbec sehraní. Z toho pramenilo hodně ztrát míčů a chyb. Uvidíme, kdo tady nakonec zůstane,“ vystihl důvody průběhu utkání staronový gólman Trousilova mužstva Martin Šustr.

Detaily k tomu, co naznačil, nechtěl přidávat ani hlavní trenér.

„Nejlepší výkon jsem viděl od stopera Štepánka, který už s námi byl ve dvou zápasech, a na pravé straně měl velice dobré věci Palo Ilko. Jinak většina ostatních střídala slabší chvilky se silnějšími. Každopádně mně tam chybělo třeba to, že posledních deset minut jsme sice byli na půlce soupeře, ale pořád si to nahráváme a nejsme schopní zakončit. A hlavní rozdíl byl ve hře středové řady. Tu jejich velice dobře dirigoval Cupák. My jsme tam takového hráče neměli,“ konstatoval Trousil a ocenil kvalitní hru Kroměříže.

Hanáckou Slavii už delší dobu vede na Vyškovsku známý a oblíbený Bronislav Červenka. Po zápase se usmíval.

„Jsem spokojený, kluci od začátku přípravy pracují velmi dobře. Dnes jsme měli nějaké oslabení, dovolené a zranění, takže naskočili kluci, co teď vyšli z dorostu. Kromě jedné situace ve druhém poločase, kdy jsme nezachytili centrovaný balón, jsme domácí prakticky nepustili do žádné šance. Naopak měli jsme tam víc dobrých momentů. Ve druhé půlce jsme se malinko stáhli jakoby do hlubšího bloku a chodili jsme do rychlých protiútoků, ale z nich jsme určitě mohli ve dvou třech případech vedení navýšit,“ okomentoval průběh zápasu bývalý hráč prvoligových Drnovic.