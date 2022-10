„Předskočili jsme Varnsdorf (2:0), v poháru jsme vyhráli v Jablonci (1:0) a teď jsme druhou Příbram (1:1) nenechali se vzdálit. Takže musím, říct že tenhle týden byl určitě z naší strany velmi dobrý. Teď se musíme připravit na další těžký zápas s Vlašimí,“ shrnul úspěšných sedm dní vyškovský lodivod.

Přitom mnoho nechybělo, aby se mohl usmívat ještě víc a zisk ze tří zápasů byl stoprocentní. V Příbrami jeho svěřenci zápas rozehráli velmi dobře a Jaromír Srubek měl tři gólové šance, které bohužel zahodil.

„Možná kdybychom náš tlak a tu herní kvalitu zúročili ve vedení, tak to mohlo dopadnout ještě lépe. Škoda, ta první půlka byla z naší strany výborná. Domácí sice taky měli jednu šanci, ale jinak jsme je do ničeho nepustili. Důležité bylo, že se jejich útočné duo Surmach - Wágner nedostalo do hry, protože kluci vzadu pracovali výborně,“ chválil Trousil.

Slabší chvilku si vyškovská defenzíva vybrala hned na začátku druhé půle. Domácí tým dostal do hry rychlý vedoucí gól po přestávce. Hosté pak museli přečkat krizovou čtvrthodinku, ale pak se hra zase vyrovnala a nakonec i skóre.

„V poločase jsme si řekli, že chceme pokračovat stejně. Bohužel hned za minutu přišel jednoduchý nákop za naší linii, když jsme chtěli vyšší postavení kluků, aby domácí právě těmi nákopy nedostávali balóny do našeho vápna na to vysoké duo útočníků. Bohužel hned při tom prvním jsme zaspali náběh středového hráče a nechali jsme to tam úplně otevřené. Zeronik to vyřešil fantasticky. Dal si to na prsa a z jedné napálil dělo, které šlo od tyče do šibenice. Krásný gól, ale hrozně jednoduchý, protože na ten padesátimetrový nákop jsme špatně vystoupili. Naštěstí při naší útočné standardce si dobře na centr naběhl Samsom a v dobrém čase jsme vyrovnali,“ vrátil se Trousil v oběma klíčovým momentům utkání.

Přestože v samém závěru hosté domácí tým hodně zatlačili třemi rohovými kopy a závary po nich a skóre zůstalo nerozhodné, bere Trousil remízu jako dobrý výsledek.

Přes tyhle úspěchy Vyškov určitě do Vlašimi pojede se správnou sportovní pokorou. Už po zápase s Varnsdorfem Trousil hovořil o Vlašimi, jako o týmu s větším potenciálem, který rozhodně nepatří na poslední místo.

„FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA je letos velice vyrovnaná a určitě nemá velkého favorita, jako byla loni Zbrojovka, a ani jasné kandidáty na sestup. Rozhodně to platí i o Vlašimi, protože si myslím, že se určitě zvedne,“ prorokoval vyškovský lodivod.

Vlašimští jeho slova potvrdili hned za týden. Mladé rezervě prvoligové Sigmy Olomouc nasázeli na jejím hřišti pět gólů, aniž by nějaký dostali. V tabulce sice zůstala Vlašim poslední, ale na devátou příčku, která dělí pořadí soutěže na poloviny a aktuálně patří Opavě, ztrácí jen šest bodů.

S Vlašimí bude MFK hrát v Drnovicích v tradičním čase v sobotu ve čtvrt na jedenáct dopoledne.