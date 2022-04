„Kdyby tu byl Jarda Srubek, tak jsem přesvědčený, že by ty vzdušné souboje po standardkách dopadly jinak. A dopředu chyběl Ondra Vintr. On by tu jejich obranu z brejků větral daleko víc a možná bychom ten třetí, uklidňující gól dali. Ale to jsou opravdu jen kdyby. Že hrát nemohli, to byl prostě fakt, se kterým jsme se museli vyrovnat,“ jen připomněl kouč Vyškova.

Právě standardní situace byly nejsilnější zbraní domácího týmu a po dvou z nich, rohových kopech, také padly oba prostějovské góly. Oba ovšem s přispěním hostů, nejprve brankářem podběhnutý míč a pak nehlídaný dorážející hráč.

„Mohli jsme vyhrát. Zápas byl z obou stran velmi dobrý, co se týká ofenzívy. Oni začali tlakem do páté minuty měli dva rohy. Od nějaké desáté minuty jsme převzali iniciativu, začali jsme dobře kombinovat, dostávali jsme se do nich. Bohužel pak přišel zbytečný gól z rohu, když jsme tam podskočili balón a hráč, co měl hlídat útočníka, ho neuhlídal. Pak jsme začali velmi dobře hrát po stranách a fungoval nám i střed. Vyrovnali jsme a do konce poločasu jsme měli šance a věřil jsem, že odskočíme na 2:1,“ řekl Trousil k prvnímu poločasu, v jehož závěru brankář Antonín Kinský chytil penaltu Janu Koudelkovi.

I ve druhém poločase domácí opět spoléhali především na vysoké nakopávané míče a rohové kopy. Dva z nic vypadaly hodně nebezpečně.

„Mají vysoké hráče, dvakrát nám to tam lítalo kolem brány, ale přežili jsme to a po velmi pěkném rychlém protiútoku jsme dali na 2:1. V té době jsem věřil, že půjdeme do dalších brejkových situací. Pro mě nepochopitelně ale rozhodčí začal každý souboj, který byl padesát na padesát pískat pro ně, každý souboj byl jejich standardka a dostali nás pod tlak. Navíc tam pak dali ještě vyšší hráče a dostali nás k vápnu. V 77. minutě přišla stejná chyba, jako při prvním gólu. Znova opuštění brány, kdy Tonda šel do tmy, a znova neuhlídaný hráč,“ pro sebe netradičně se Trousil tentokrát vyjádřil i k arbitrům.

Do závěru nasadil dva čerstvé hráče, Bienvenue Kanakimanu a Martina Sedláka a hosté se s nimi dostali víc dopředu.

„Od 83. minuty byla hra už zase o nás a měli jsme dvě situace, které mohly skončit gólem. Benymu chybělo opravdu jen pár centimetrů, aby dělal kličku do prázdné brány. Ale remíza znamená plusový bod a rozhodně ne se slabým soupeřem. Prostějov sice na jaře všechny čtyři zápasy prohrál, ale ve všech měl šance, jenže je nedával. My jsme sem nemohli jet s tím, že tam lehce vyhrajeme i my. Koudelka, Bartolomeu a Jiráček hráli velmi dobře a celý tým si razantně šel za vyrovnáním. Jsem rád, že kluci, kteří tu byli, odehráli slušný zápas a nepoložili se ani když jsme prohrávali. Potřebovali jsme minimálně remizovat, abychom Prostějov nechali pod sebou, a to jsme splnili. Při troše štěstí jsme mohli vyválčit i tři body,“ nakonec bral remízu i vyškovský lodivod.