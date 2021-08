O další dva hráče se po utkání s Táborskem rozšířila marodka nováčka druhé fotbalové ligy MFK Vyškov. K nedělnímu zápasu pátého kola ve Varsndorfu tedy odejdou všichni zdraví hráči. A těch je aktuálně 13.

Jan Trousil, trenér fotbalistů MFK Vyškov, N:FL | Foto: Deník/ Redakce

To by samo osobě ještě asi tak velký problém nebyl, sáhne se do béčka, jako to, že z kádru vypadli všichni útočníci.