Udělá to až po sobotním čtvrtém přípravném utkání v Rosicích se Slovanem.

„Bude to poslední příprava, kdy bereme dvě jedenáctky. Do zápasu nastoupí dvacet hráčů plus dva gólmani. Na marodce jsou Frederic Migenga, Ondřej Vintr, Michal Klesa a Lukáš Lahodný, ale počítám, že Lukáš to půjde zkusit alespoň na dvacet minut. Už běhá celkem bez problémů,“ naznačil Trousil cíl přátelského utkání s předním týmem Moravskoslezské ligy a tradičním vyškovským soupeřem v mistrovských i přípravných zápasech.

Přípravné utkání:

Slovan Rosice - MFK Vyškov

Sobota 10. července, 11.00 hodin, stadion v Rosicích

Do Rosic už nepojedou hráči, kteří v trénincích a zápasech nesplňovali požadavky trenéra druholigového nováčka. Do svých klubů se vrátili Štěpán Langer, Michal Galus, Jiří Tulaydan a Ukrajinec Jegor Smirnov. Naopak velmi vážným uchazečem o základní sestavu bude nová tvář do útoku Martin Macej z Teplic. Čtyřiadvacetiletý odchovanec Baníku Ostrava hrával druhou ligu ve Vítkovicích a v nejvyšší soutěži má patnáct startů. Dva za Baník Ostrava v sezoně 2017/2018 a třináct nyní z letošního jara z Teplic.

„Po zápase zúžíme kádr na 18 + 3 brankáři, s tím, že si necháme dvě volná místa, na to, kdyby nám během následujících čtrnácti dnů někdo vypadl. Máme třeba problém, protože na delší bude chybět Frederic, který si v utkání s Kroměříží urval křížový vaz. Takže ke stoperské dvojici Štěpánek – Hanus teď nemáme nikoho dalšího a usilovně jednáme s ligovými kluby. Věřím, že jeden, ale raději i dva stopeři ještě přijdou,“ doplnil vyškovský lodivod informaci o formování kádru.

Jeho svěřencům se ve třech přípravných zápasech výsledkově nedařilo. S prvoligovým Slováckem prohráli 1:6, se Sigmou Olomouc, rovněž v ligové sestavě, 0:3 a naposledy doma s Hanáckou Slavií Kroměříž 0:1. Zápas v Rosicích se bude hrát zítra od 11.00 hodin. Ve středu 14. července bude soupeřem Vyškova divizní Start Brno. Hrát se bude ve Zbýšově od 17.30 hodin. Generálku na historický premiérový start ve druhé lize na Dukle Praha pak MFK sehraje v sobotu (17. 7.) ve svém domácích druholigovém azylu v Drnovicích. Výkop bude v 10.30 hodin.