Pátý zápas bez porážky mají za sebou fotbalisté MFK Vyškov v závěru FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a zároveň je to dosavadní výborná vyškovská bilance nového trenéra Jana Kameníka. Tah s oživením týmu trenérskou rošádou tedy vedení klubu vychází.

Jan Kameník, trenér MFK Vyškov. | Foto: MFK Vyškov

I sobotní vítězný zápas s rezervou prvoligové Sigmy Olomouc (2:0) potvrdil, na co se nový kouč po převzetí kormidla asi zaměřil nejvíc. Vypadá to tak, že se mu daří přesvědčit, zejména africké hráče, o nutnosti zodpovědněji si plnit defenzívní úkoly.

V utkání s mladou Sigmou se v této činnosti najde opravdu jen minimum nedostatků. Hosté přijeli do Vyškova s třígólovým průměrem vstřelených branek v jednom utkání v posledních čtyřech zápasech, ale v Drnovicích vyslali první přímou střelu na domácí branku až šest minut před koncem a bylo to „jen“ z trestného kopu. Ten sice Michal Galus zakroutil výtečně, ale tvrdou ránu do šibenice výborný vyškovský gólman Antonín Kinský bravurně zneškodnil.

„Poučili jsme se z utkání s Příbramí. V defenzívě, musím říct, že jsme se pohybovali dobře a až na pár zbytečně ztracených míčů a pár prohraných soubojů ve středu pole jsme ji určitě měli zvládnutou. Musím pochválit hráče za předvedený výkon. Zejména ve druhém poločase to začínalo mít charakter takové té zodpovědnosti. Myslím tedy do defenzívy. Začínáme tam plnit věci, které se tam mají plnit,“ kvitoval Kameník.

Fotbalisté Vyškova zlomili Hanáky drtivým úvodem. A jistili to dobrou defenzívou

Že s precizní defenzívou Kameníkova týmu měli mimořádné problémy, potvrdil v pozápasovém hodnocení i trenér hostů Augustin Chromý.

„Snažili jsme se hrát aktivně a útočit, ale neprosazovali jsme se do koncovky. Vyškov má obrovskou sílu v těch rychlonozích hráčích, ti cizinci jsou skutečně strašně rychlí a důrazní. Mají výborný start na míč, takže i v té mezihře nám to kolikrát hodně brali. Třeba náš Uriča, nebo Fiala, to jsou dost rychlí hráči, ale oni je do ničeho nepustili. Nebo Šíp, to je zkušený a rychlý fotbalista a byl pořád překvapený, jak ho tam soupeř dorazí a když má balón, jak mu ho odebere. Bylo to i kvalitní defenzivní činnosti domácích, to musím upřímně přiznat, že tam měli velkou kvalitu,“ uznal tradičně objektivní a dlouholetý kouč olomoucké juniorky. Navíc vyzvedl jedno jméno. „Srubek vyhrál všechny hlavičkové souboje,“ zdůraznil.

V tom se shodl s Kameníkem.

„Jestli mně dnes něco vadilo, tak byly zbytečné fauly, po kterých jsme nabízeli soupeři standardní situace, při čemž jsme věděli, že je má nebezpečné a že Slaměna a Galus je dokáží kopnout dobře. Na druhou stranu musím pochválit Jardu Srubka, který tento zápas i tomhle ohledu zvládl výborně. Znám ho ještě ze Slovácka. Je to výborný, charakterově nastavený hráč. V situaci, která tady pro něho byla, mu hodně moc pomohlo, že pořád dobře trénoval, pořád se snažil jít tomu naproti. A pokud se takhle chováte, jste za to po zásluze odměněni a dneska vidíme, že nám Srubek roste zápas od zápasu. Určitě bude mít svoji budoucnost,“ přidal se ke Chromého uznání i šéf vyškovské lavičky.

Potvrdit formu a atak nejvyšších příček druhé ligy může Kameníkův tým už ve středu, kdy má FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA na programu předehrávané 29. kolo. MFK hraje opět doma, od 17.00 se utká s FC Vysočina Jihlava.