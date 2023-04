Reprezentační pauza? Žádné lážo plážo pro fotbalisty MFK Vyškov. Před důležitým utkáním FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s Duklou Praha si zápasy zahrála prakticky většina širšího kádru. V různých reprezentacích měl Vyškov hned šest zástupců a ti, co jsou v lize méně vytížení, si zahráli přípravný zápas s se slovenským prvoligovým Trenčínem.

Jan Trousil. | Foto: MFKV/Filip Ježek

„Ano, příprava teď byla trochu komplikovanější, protože jsme dvanáct dnů neměli šest hráčů, kteří nám reprezentovali. Tímto to bylo narušené, ale věřím, že se nachystáme dobře a na hřišti samozřejmě uděláme všechno proto, abychom zápas zvládli,“ zdůraznil trenér Vyškovanů Jan Trousil.

II. liga - F:NL:

MFK Vyškov – FK Dukla Praha

20. kolo, sobota 1. dubna, 10.15 hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

2. Vyškov 19 9 7 3 31:18 34

8. Dukla 18 7 3 8 27:26 24

Na podzim: Dukla - Vyškov 2:0 (2:0), 13. Matějka, 25. Buchvaldek.

Takže pro pořádek: stoper Sampson Dweh odehrál

oba zápasy Libérie s JAR v kvalifikaci Afrického poháru národů. V africké kvalifikaci nastoupil za Ugandu ve "dvouzápase" proti Tanzánii Fahad Bayo. V součtu odehrál 110 minut. Bienvenue Kanakimana byl sestavě Burundi ve dvou přípravných utkáních s Indonésií. Odehrál jedno. Z domácích reprezentantů si František Matys zahrál za „dvacítku“ oba zápasy, tedy s Polskem i Portugalskem. Barnabáš Lacík naskočil jen na třiadvacet minut proti Portugalcům. Ve výběru týmu do jednadvaceti byl brankář Antonín Kinský, ale na trávník se v zápasech s Belgií i Nizozemskem nedostal. Vyjma Samsona mohou všichni nastoupit proti Dukle. Samson se nestačil vrátit, protože mu zrušili let.

Ostatní hráči si reprezentační přestávku zpestřili přípravným zápasem se slovenským prvoligovým AS Trenčín. Ten je aktuálně pátý ze šesti týmů ve skupině o záchranu. V Bučovicích Vyškované vyhráli 3:1, když branky dali 37. Souaré, 65. Vintr z penalty a 88. Traoré. MFK nastoupil v sestavě: Jícha – Oulehla (Němeček), Musa (Srubek), Golden, Fulnek (Ilko) – Klesa, Cabadaj (Traore), Jambor (Štěpánek), Lahodný, Souaré – Fandje (Vintr). Takže sestavu bude trenér volit prakticky z kompletního širšího kádru.

Vyjma zmíněných absencí proběhla příprava na Duklu klasickým způsobem.

„Podívali jsme se na to, jakým způsobem zakládají útoky, jakým způsobem řeší standardní situace atd. Bylo to jako před každým jiným zápasem. Bude to o tom, jak se s tím kluci na hřišti vyrovnají. Čeká nás velmi těžký a fotbalově agresivní soupeř, který teď má s přípravou nějakých čtrnáct zápasů bez prohry, deset a výher čtyři remízy, a který se hodně zlepšil. Navíc my jsme Duklu zatím ve druhé lize neporazili. Máme s nimi remízu a dvě prohry, takže bychom chtěli tuhle sérii ukončit. A navíc, my za sebou máme devět zápasů bez prohry, takže by bylo moc hezké naopak tuhle naši sérii zaokrouhlit. Uděláme všechno pro to, aby se to povedlo tím lepším způsobem,“ ujistil kouč vyškovských fotbalistů.