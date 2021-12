Vlastně celý podzim jste pro zranění v sestavě improvizoval. Jaký tým byl nachystaný na závěrečnou tečku?

Sestava by byla prakticky stejná jako na Třinec, jen bez Afričanů, kteří už odjeli. Na krajích by byli oba Vintři, uprostřed Jambor, Cabdaj a Slaměna, na hrotu Macej, v obraně Ilko, Štěpánek, Srubek a už i Němeček. Ten a Hanuš se vrátili po covidu, v pořádku už je Pavel Simr, po zranění se vrátil Karel Jaroš. Takže jsme měli osmnáct hráčů, kteří byli na společném obědě a nachystaní do Líšně jet.

Ještě v pátek bylo rozhodnuto, že se dohrávat bude. Byla by to pro vás komplikace?

Já to tak neberu. Po odložení minulý týden měli kluci svůj večírek a v pondělí večeři s vedením klubu, kde jsme si řekli, že počkáme na vyjádření svazu. Kluci dostali svoje individuální plány, protože na hřišti ve Vyškově byl sníh a trénovat se tam nedalo. Po posilovnách jsem je honit nechtěl. V pátek se rozhodlo, že se hrát bude, takže jsme se dnes ráno v deset hodin sešli na stadionu. Měli jsme na ně přípravu a video a oběd a čekali jsme na konečné rozhodnutí. Rozhodčí rozhodli, že se hrát nebude takže jsme se akorát rozloučili a sezonu zakončíme pondělním hokejem.

Bude to něco jako exhibice nebo prestižní souboj – staří mladí nebo ženatí - svobodní?

Nás by mělo být čtrnáct, včetně mě, mého asistenta Pepy Mazury, jednatele klubu Martina Chalupeckého a sekretáře Martina Neubauera. Máme sehnaného jednoho gólmana, druhým bude Klesič (kapitán týmu Michal Klesa, pozn. red.) Ano, asi se to rozdělí na staří – mladí a doplníme se o nějaké místní kluky, co chodí hrát hokej. Aby nás bylo aspoň dvacet.

Co se bude dít po této rozlučce u ledu?

Kluci dostanou týden volno, pak na deset dnů individuální plány. Potom znova týden volno a znova desetidenní individuální blok. V lednu začínáme TIPSPORT Cupem, kde jsme v Brněnské skupině. Myslím, že 12. ledna hrajeme s Olomoucí, za týden máme Zbrojovku a asi za tři dny Trenčín. A mezi to je ještě vložený zápas s Hodonínem.

Jak budete po sezoně relaxovat vy?

Žádná dovolená nebude. Určitě už budeme pracovat na kádru pro jaro. Máme vytipovaná jména a budeme jednat s hráči i kluby. V tomto týdnu jsme měli ještě mít týdenní blok se zápasy se Znojmem a s Blanskem, na které jsme chtěli pozvat osm nových hráčů. Nastoupili by spolu s těmi, kteří byli v sezoně méně vytížení. Bohužel odložení zápasu v Líšni to zrušilo, navíc nám pět z těch, co měli dojet, volalo, že jsou pozitivní. Takže jsme se rozhodli ten blok zrušit, protože budeme mít dost práce, já navíc ještě trénuju tady na Purkyňce, (základní škola Purkyňova ulice, pozn. red.) takže do prázdnin mám práci ve Vyškově. S rodinou se nikam nechystáme, Vánoce prožijeme v rodinném kruhu. Trošku se budeme chtít užít, protože toho času pro sebe jsme moc neměli…

Jaké pocity v hodnocení podzimu převažují? A asi vám chybějí ty tři body s Třincem, se kterým jste doma prohráli 1:4.

Ty chybějí stoprocentně. Ale když to vezmu v kontextu celé sezony, tak to hodnocení nemůže být negativní. Už to skládání mužstva ještě v přípravě, to bylo opravdu hektické, protože jsme nevěděli, jestli do druhé ligy půjdeme nebo ne. Když se rozhodlo, že ano, řešili jsme, jakou cestou jít. Jestli si necháme kluky, co to vykopali, nebo půjdeme jinou a nakoupíme posily. Začali jsme tím, že jsme si na dva zápasy nechali naše kluky. Ale po nich – s Olomoucí a Slováckem – kdy jsme dostali hodně gólů, bylo jasné, že musíme nějaké hráče přivést. Hlavně do defenzívy. Na tom se začalo pracovat, takže někteří hráči museli odejít. Kluci, kteří postupně docházeli, začali ukazovat kvalitu. Pak nám pomohlo i to, že Beny Kanakimana po měsíční aklimatizaci chytit fazónu a byl velmi platným hráčem do ofenzívy a dával góly. Pak se to zvedlo i díky hostování Davida Jambora, který přišel do středu hřiště. Velmi dobře vedle něj zapadl Cabadaj a na stoperu Filda Štěpánek. K velmi dobrým výkonům se rozehráli Jara Srubek a Patrik Slaměna. Kluci přicházeli tam, kde nás momentálně tlačila bota. Ale šli jsme při tom formou mladých hráčů, kteří byli na hraně v prvoligových klubech. Když dostali naši nabídku, tak bylo vidět, že jsou rádi, že tady chtějí dokázat jací jsou fotbalisté. To bylo takové to pozitivum, že jsou správně charakterově nastavení a oni nám to potom vrátili na hřišti.

Po úvodních pěti kolech vás už i někteří odborníci odepisovali…

Ale já jsem mužstvu i po těch začátcích, kdy jsme měli z pěti zápasů jeden bod, věřil. Nikdo nepropadal panice, ani my, ani vedení, protože jsme viděli, jakým způsobem kluci na tréninku pracují. A v zápasech rozhodně nebyli těmi horšími. Naopak v těch prvních pěti zápasech jsme žádnou nakládačku nedostali. I na Dukle, kde to byl takový ten první kontakt s respektem k soupeři i soutěži, si kluci naopak ověřili, že tu druhou ligu hrát můžou. A proto šly jejich výkony každým zápasem nahoru, i když se, bohužel, nedařilo proměňovat šance a vždycky jsme nějaký ten lacinější gól inkasovali, nebo z jediné nebezpečné akce. To nás sráželo, ale pořád jsme věřili, že ten tým kvalitu má. Od šestého kola, kdy jsme doma porazili Prostějov, se to odšpuntovalo a ta série byla velmi dobrá.