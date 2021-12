Dokážete „bez papíru“ vyjmenovat všechny zraněné hráče?

Určitě. Začalo to už před prvním kolem v přípravě. Klesa, Ondra Vintr a Macej měli svalová zranění, hned v prvním zápase s Duklou se zranil Karel Jaroš, který vypadl prakticky na celou půlku sezony. A Lukáš Lahodný, kterému se obnovilo zranění z Blanska. Postupně se přidávali Langer, který odešel na operaci s kolenem. Macej to šel zkusit a zase si sval natrhl a pak s námi nebyl měsíc a půl. Proto jsme přivedli Davida Kršku a bohužel si zlomil zánártní kůstku. Pavel Simr nebyl na třech čtyřech zápasech. Ano, dostali jsme se do velmi těžké situace. Měli jsme čtyřiadvacet hráčů, ale nemohli jsme nikoho poslat na tribunu nebo s béčkem, protože to, co bylo zdravé jelo s áčkem. Na druhou stranu to potvrdilo, že celý ten kádr je zdravý, když někdo vypadl dokázali jsme ho nahradit, i plnohodnotně. Nejvíc mě mrzí ten zápas s Třincem, který od nás nebyl důstojný. Jinak těch čtrnáct předchozích jsme herně obstáli velmi dobře. Někde se výsledky dostavily, někde to bylo na hraně a neproměňováním šancí jsme body nesbírali. Ale ty zápasy měli úroveň. S Třincem ne.

Pak do toho zasáhl i koronavirus…

Ano, vypadlo nám několik hráčů. Jak jsem říkal, třeba Němeček a Hanuš, a vraceli se po čtrnácti dnech nebo třech nedělích. Po covidu to pro ně samozřejmě nebylo lehké. Už jsem říkal, že covid nám tu druhou ligu v podstatě přihrál, ale v posledních třech kolech i udělal v kádru paseku.

Říkal jste, že vás čeká plno práce na doplnění mužstva. Jaká je perspektiva hráčů, kteří u vás hostují?

Chceme, aby u nás pokračovali všichni. Na některých jsme už s kluby předběžně dohodnutí. To platí i o Davidovi Krškovi, který je zraněný. Ale je tu i zájem z první ligy a my nikomu nechceme bránit, aby šel výš.

Předpokládáte tedy větší obměnu mužstva?

V žádném případě! Tým určitě z větší části zůstane pohromadě. Zcela určitě tady nebude to, co ve Vyškově bylo skoro tradičně před každým půlrokem ve třetí lize. Tedy, že musíme nahradit šest sedm odcházejících hráčů ze základu, ať už díky hostování nebo, že šli za lepším chlebíčkem. A my jsme pořád tvořili nový tým. Doplnění samozřejmě potřebujeme. Musíme sehnat beka, dva krajové hráče a útočníka, protože Fofana asi bude jedním z těch, co tu po hostování nezůstane. Podobně to může dopadnout i s Benym, ale chtěl bych, aby nám ještě pomohl. Uvidíme. První věc, která mě ale při doplňování bude zajímat, budou charakterové vlastnosti, hráč se musí chtít pořád lepšit a něco dokázat. Aby se nenarušilo to, jak teď funguje kabina, kluci jsou pozitivně naladění a tvoří skvělou partu.

Jak jste se cítili na obnoveném ligovém stadionu v Drnovicích?

Určitě musím poděkovat, jakým způsobem nás tam lidi přijali. To bylo super. Už hned na ten první zápas s Líšní přišlo dva tisíce diváků. Myslím si, že na nováčka je průměrná návštěvnost tisíc lidí perfektní. Jsem rád, že po těch prvních zápasech, kdy jsme remizovali s Líšní a prohráli s Táborskem, jsme potom doma udělali tři výhry. A padalo dost gólů, ty zápasy byly velice dobré. Lidem se mohly líbit. I ta porážka se Spartou B. Klukům jsem zdůrazňoval, ať si těch lidí tady váží, protože po takovém výkonu, jaký jsme předvedli s Třincem, bychom všude jinde dostali čočku a lidi by nás vypískali. V Drnovicích nám zatleskali a brali to jen jako jeden výpadek. Jako, že se to stát může. Je cítit, že lidé jsou rádi, že tu takový fotbal zase je a my musíme dělat všechno proto, abychom je fotbalem bavili.

Co pro jaro znamená, že na sestupové sestupové příčky máte sedmibodový náskok?

A s většinou mužstev z těchto poloh tabulky zatím i lepší vzájemnou bilanci. Ale neznamená to vůbec nic. Víme, že nás na jaře čeká těžký boj, protože sice máme těch sedm bodů náskoku, ale že to není žádný závratný počet bodů, abychom nemuseli myslet na záchranu. A stále platí, že pro tuto sezonu je záchrana jednoznačným cílem. Od ní se pak budeme chtít odrazit k nějaké stabilizaci, aby se tu druhá liga hrála dlouhodobě. Věřím, že tým na to má a že to ještě vylepšíme.