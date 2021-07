„Kádr se uzavře v pondělí, kdy si sedneme a řekneme, zda někdo přijde, nebo ne. Potom dáme klukům důvěru a budou to oni, kdo se bude o rvát o druholigová vítězství,“ sdělil po sobotním závěrečném přípravném utkání s Uničovem v Drnovicích (3:2) trenér Jan Trousil.

V něm Vyškovští sice poprvé zvítězili, ale Trousil úplně spokojený nebyl.

„Hra v posledních dvou zápasech byla velmi dobrá, ale bohužel pokračovalo špatné řešení finálních situací. A musíme se připravit i na to, že takhle asi v lize moc hrávat nebudeme. Tedy tak vysoko a až takhle tvořit. Za to bychom byli určitě potrestaní tak, jak nás vytrestal Uničov,“ upozornil Trousil.

Přípravné zápasy Vyškova:

Bilance: 1 – 1 – 4 - 5:14

* 1. FC Slovácko (I. Liga) - MFK 6:1 (1:0), gól dal T. Langer

* Sigma Olomouc (I. Liga) – MFK 3:0 (1:0)

* MFK – HS Kroměříž (MSFL) 0:1 (0:1)

* Slovan Rosice (MSFL) – MFK 2:1 (0:0), Marek Vintr.

* MFK – Start Brno (divize) 0:0

* MFK – SK Uničov (MSFL) 3:2 (0:1), Štěpánek, Fofana, Klesa

Představu o jedenáctce na ligovou premiéru proti Dukle Praha ovšem má.

„Máme šest sedm obránců, takže v defenzivě moc změn již asi nebude. Do ofenzívy je nějakých dvanáct hráčů, takže když nastoupí šest, tak pět šest dalších ze střídačky je může zaskočit. A rozhodně to nejsou to kluci, kteří by kvalitu hry snížili. Naopak ji mohou oživit,“ zdůraznil vyškovský lodivod.

V útoku se ovšem rýsuje poměrně jistá pozice kanonýra Pavla Simra. Trousil ale upozorňuje, že variant je samozřejmě víc.

„Ano, na hrotu musíme mít variantu k Simrovi. Proto jsme vzali Mácu. (Martin Macej, ofenzivní hráč z Teplic, pozn. red.) Pavel doma bude na devětadevadesát procent začínat vždycky. Venku, když budeme cítit potřebu hodně presovat, tak je zbytečné Pavla trápit, aby se vyšťavil a nedostal se pak k té své hře. S Mácou tam ve druhém poločase proti Uničovu měli velice dobré věci, dokáží si vyhovět, on těží z Pavlových sklepovaček. V prvním poločase byl na hrotu Marek Vintr. Tomu jsem vyčítal malou odvahu jít do zakončení. Měl by víc využít svých schopností v soubojích jeden na jednoho,“ naznačil vyškovský lodivod.

V Drnovicích proti Uničovu zkoušel Trousil dalšího záložníka Tomáše Cabadaje ze Zlína, před tím se Startem Brno to byl Amhed Fofana a aktuálně kádr rozšířil devatenáctiletý Srb Nikola Todorič.

„Nikola je velký talent a pro Vyškov především příslibem do budoucna. Přišel k nám na doporučení a působí slušně. Dáváme mu čas na sžití se, ale bereme ho jako alternativu k Lukáši Lahodnému. Sice věříme, že už bude Laho stoprocentně fit, ale jsme rádi, že se nám podařilo najít náhradu,“ řekl na adresu mladého středopolaře kouč Vyškova.

Fofana přišel se šestadvaceti starty a dvěma góly z druholigové Chrudimi. S Uničovem se prezentoval i vstřeleným gólem.

„Ahmed má jednadvecet roků a má za sebou rok a půl v Chrudimi. Chtěl změnit prostředí, protože byl v Chrudimi jako Afričan sám. Nám se alternativa ke stoperovi zranila, takže jsme po něm sáhli. Věříme, že nám pomůže zejména při obranných a útočných standardkách. Je to vytáhlý dvoumetrový stoper a doufáme, že své parametry u nás prodá,“ naznačuje Trousil úkoly nového pilíře zadních řad svého týmu.

Pro Vyškov historický první start ve druhé nejvyšší české soutěži bude v sobotu v Praze na Julisce proti Dukle Praha. Výkop zápasu se soupeřem se slavnými dějinami tam bude v 17.00 hodin.