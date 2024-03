„V Prostějově jsme prohráli, s čímž rozhodně nemůžeme být spokojení. Rozhodčí zápasu byl navíc poměrně benevolentní k některým zákrokům soupeře. Z těch zákroků si někteří naši hráči odnesli zranění. To mi vadí nejvíc. Nikdo z nás nebude brečet, když soupeř praktikuje tvrdší hru, ve chvíli, kdy jsou v ní ale přítomny zákeřné zákroky, my kvůli nim máme nějaké hráče zraněné, tak to mi vadí,“ řekl Janotka.

Třetí pokus na jaře vyhrát čeká fotbalisty Vyškova v pátek v Olomouci

Otazník tedy visí nad pokopanými Filipem Slavíčkem a Michalem Vepřekem, určitě budou chybět dříve zraněný Daniel Grečmal a v Prostějově vyloučený Jakub Fabiánek.

„Musíme to brát tak, jak to je. Fotbal tyhle momenty přináší, překousneme to,“ ujistil své fanoušky trenér mladé Sigmy.

Ten na rozdíl od svého vyškovského protějšku Jana Kameníka a většiny fandů MFK nehodnotí dosavadní výkony svého dnešního soupeře až tak kriticky.

„Vstup do jara se Vyškovu výsledkově nepovedl, musíme se na to ale dívat z hlediska průběhu jednotlivých utkání. V Kroměříži to bylo na jednu bránu, Vyškov marně dobýval bránu a z jedné standardky dostal gól. V utkání měl ale jednoznačnou převahu. S Vlašimi odehrál vyrovnaný zápas, v závěru srovnal na 2:2, což ho může psychicky nakopnout. Start si představovali lepší, ale musíme být obezřetní. Čeká nás nesmírně silný soupeř, který má v kádru plno zahraničních hráčů, plno skvělých individualit. Na každém postu má velkou kvalitu, stačí si projet fotbalový život hráčů. Fakta jsou jasná, Vyškov je lídr tabulky. Věřím ale, že budeme bojovat o co nejlepší možný výsledek,“ zdůraznil dvaačtyřicetiletý odchovanec brněnského fotbalu.

Dnešní zápas Sigma Olomouc B – MFK Vyškov začne na Andrově stadionu v pět hodin odpoledne.