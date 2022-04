„Oni pořád věří té své jedné věci, že se vždy nějaká šance pro Řezňu najde a on to uklidí do branky. To stejné bylo dnes. Když to vezmu, tak to byl nějaký jediný souboj, kdy tam přetlačil naše stopery a krásně to uklidil na 1:0,“ upozornil trenér Vyškovanů Jan Trousil na zřejmě hlavního rozdílového hráče utkání.

Bylo to po přestávce herně vyrovnaného prvního poločasu. Na začátku druhého převzal v pokutovém území Vyškova přihrávku, udělal si prostor a mazácky zasunul míč k tyči podél bezmocného brankáře Kinského. Vyškov v současné době tak klasického fotbalového „snajpra“ nemá. Navíc se nejlepší střelec týmu, devítigólový Ondřej Vintr potýká se zraněním. A když se ostatním přestane v koncovce dařit, "problém" je na světě.

„Teď máme nějakých 39 gólů, jenže za posledních pět kol jsme dali jen čtyři. To je to, proč stále nejsme u toho záchranného bodu třiceti bodů, kterého jsme chtěli rychle dosáhnout, abychom druhou ligu mohli v klidu dohrát, aniž bychom se do konce sezony museli ohlížet za sebe. Máme odehráno deset kol, a vyjma zápasu s Příbramí, kdy nám tady nešlapala záloha, tak těch devět zápasů kluci herně zvládli velmi dobře. Nikdo nás nepřehrál, ani béčko Sparty ne. Tam to mohlo klidně skončit 5:4. V zápasech jsme se dostávali do šancí a hráli svůj fotbal. Tedy hlavně po zisku míče hned nahoru přes rychlá křídla. To se nám daří pořád, ale teď jsme přestali dávat góly,“ uvedl v hodnocení utkání.

Přes dvougólovou porážku označil výkon svých svěřenců za solidní. Vedle střelce vítězného gólu Řezníčka označil za druhou klíčovou postavu soupeře označil brankáře Martina Berkovce.

„Opticky to byl vyrovnaný zápas. Dostaneme Zbrojovku i pod tlak, ale bohužel je nepotrestáme gólem a oni prostě mají kvalitu, že si ty dvě tři šance za zápas vypracují a dají je. My jsme měli několik akcí, které mohly skončit gólem. Samozřejmě největší byla ta hlavička Joeho (Joe Ackroyd, záložník MFK, poz. red.), kdy Berkovec znova tým podržel, a dodal mu tu jistotu, že zápas zvládnou. V bráně je fantastickej. Byl už celou sezonu v první lize, ve druhé lize to předvádí prakticky od prvního kola. Když se Zbrojovce ze začátku nedařilo, tak ji podržel v X zápasech a vždycky tak dal šanci těm ofenzivním spoluhráčům na to, aby zápas strhli na svoji stranu. To stejné bylo tady dneska,“ upozornil Trousil.

Coby bývalý dlouholetý brněnský stoper odpovídal Trousil na pozápasové tiskové konferenci také otázku, co je důvodem, že je Zbrojovka o tolik bodů ve druhé lize vpředu. Znova to vidí především v útočné fázi.

„Ano, v Brně jsem dlouho hrál a mám tam spoustu kamarádů a především Zbrojovce postup se srdce přeju. Prakticky je rozhodnuto, že tam je. Jejich zápasy mám samozřejmě v hlavě naskenované. Oni prakticky hrají stejným stylem většinu zápasů. Jejich soupeřům se většinou zdá, že jsou s nimi vyrovnaní, ale podstatné je to, že nejsou tak produktivní dopředu, jak Zbrojovka. Řezníček, Přichystal, Fousek, Nečas, který tady dnes nebyl, Ševčík, abych tam někoho nezapomněl… Ti kluci prostě jsou ve finální fázi a hlavně v přechodu do ní na druhou ligu nadstandardní. A jestliže vy je nepotrestáte gólem, tak jak jsme je dneska nepotrestali my, tak s nimi proto všichni prohráváme. Takže je to ta obrovská ofenzivní síla Zbrojovky a samozřejmě Berky v brance,“ vysekl poklonu soupeři kouč Vyškova.

Porážka vyškovskou pozici ani plány do dalších kol prakticky nezměnila. Stále mají před první sestupovou příčkou, na které je Ústí nad Labem, náskok pěti bodů. Na Trousilem naznačenou metu třiceti se mohou dostat už ve středečním vloženém 26. kole. Způsob vyškovský lodivod má.

„Teď musíme co nejrychleji uhrát jedno vítězství. Máme na to ve středu druhou Vlašim a pak jedeme do Chrudimi, která je na tom podobně jako my. Nebude to o fotbale, protože ten kluci umí, ale o tom, jak to zvládnou v hlavách. Nikdo z těchto kluků nebyl zvyklý hrávat o záchranu, většina tu byla s námi ve třetí lize, kdy jsme hráli pořád nahoře, a ti, co přišli z prvoligových mančaftů tam se záchranou neměli problémy. Já věřím, že to vítězství rychle uděláme, aby ten konec sezony byl takový, jak jsme si ho nastavili a závěr dohráli naprosto v pohodě,“ je přesvědčený Trousil.