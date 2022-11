„Jsem obrovský zklamaný z druhého poločasu. Ten první byl v pořádku. Měli jsme hru pod kontrolou i šance. Nerozumím tomu nástupu do druhého poločasu. V kabině se hecujeme, že nesmíme domácí pustit do tlaku, protože když prohrávají, určitě na hřiště půjdou se stoprocentním nasazením. Prostě, že je nesmíme nechat hrát. Jenže to, co jsme tam vyrobili v 47. minutě, to je školácká chyba. Máme balón, ale nejdeme tam vůbec důrazně. Takže domácí po jeho ztrátě necháme projít středem obrany a dostaneme gól. A pak jsme deset minut totálně pod vodou. Soupeř dokonce v té době mohl odskočit a mohl strhnout vedení na svoji stranu,“ vysvětlil vyškovský lodivod důvody svého skoro naštvání.

Vyrovnávací gól mladé Sigmy byl ovšem parádní a mazácký. Trenér Augustin Chromý po přestávce poslal na hřiště Filipa Uriču a ten hned po třech minutách pobytu na trávníku zakončil svůj „výlet“ středem vyškovské obrany technickým lobem přes bezmocného brankáře Antonína Kinského.

„Vyškov potvrdil to, na co jsme se připravovali. Mají velmi rychlá křídla, chytré hráče na hrotu, silný střed zálohy. Nám vyšel nástup do druhé půle. Bylo cítit, že kluci to chtějí srovnat a hráli jsme velice dobře. Soupeř nás pak díky nakopávaným míčům v závěru zatlačil. Hodně zjednodušil hru. Mají sílu v hlavičkových soubojích. My jsme to uskákali a kluci to ubojovali. I když při lepším dohrání některých situací, jsme mohli zápas zvládnout i lépe, tak objektivně musím říct, že Vyškov byl velice dobrý soupeř a že 2:2 je pro nás dobrý výsledek,“ bral remízu dlouholetý šéf lavičky olomoucké rezervy.

Závěr patřil hostům, kteří se snažili Sigmu zatlačit a zápas rozhodnout. Do vyložené šance je ale pozorná defenzíva Hanáků prakticky nepustila. Ani závěrečná aktivita Trousilovi náladu nezlepšila.

„Ke konci jsme si tam sice nějaký tlak vytvořili, ale to bylo strašně málo na to, abychom vyhráli. Hlavní náš problém byl ve středové řadě, kde jsme nebyli důrazní. Nevyšlo nám tam ani nasazení Fofiho (Adama Fofana, pozn. red.), který středu hřiště ztrácel hodně balónů a oni se tudy prosazovali. Po tom, co jsme tam zase vystřídali, se to zlepšilo, ale znova říkám, já si představuji daleko lepší výkon hlavně od těch zkušenějších hráčů. V té druhé půlce to bylo špatné, takže máme jen bod a znova říkám, že pro mě je to zklamání,“ zopakoval Trousil.