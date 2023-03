„Vyškov byl velice těžký soupeř, individuálně jsou hráči na vysoké úrovni, navíc rychlostní typy. Tři čtyři hráči jsou nad úrovní druhé ligy. Jsem rád, že jsme soupeře za celý zápas nepustili do jediné gólové šance. Je velká škoda, že my jsme v 87. minutě netrefili prázdnou bránu, protože to byla dvě stě procentní šance,“ litoval domácí trenér Roman Nádvorník v hodnocení výsledku.

Vyškované vstoupili do jarní části s velkým úkolem od majitele klubu, tedy zaútočit na postup do první ligy. To se samozřejmě lépe plní tříbodovými zisky. Nebýt zmíněné neproměněné Machovy tutovky, remíza by nejspíš byla brána za ztrátu…

Střelci se trápili a Vyškov na úvod jen remizoval s Táborskem

„První poločas byl z naší strany dobrý, dobře jsme kombinovali, byli jsme v pohybu, do prostoru dávali dobré balóny na dobré náběhy. Bohužel se nám nepodařilo odskočit, protože Němeček svoji velkou gólovou šanci nedal. Souaré Cheick tam měl velmi krásnou střelu, ale také nepřesnou. Takže mně tam chybělo víc agresivity, tedy v jejich vápně. Měli jsme dost standardních situací, včetně rohů, ale nebyli jsme tam tolik důrazní. Ve druhém poločase se hra vyrovnala. Byli pasáže, kdy měli víc ze hry domácí, potom zase my. A protože domácí si tam v nějaké osmaosmdesáté minutě vytvořili jednu obrovskou šanci, kterou neproměnili, tak remíza je zasloužená,“ bere i bod kouč MFK Jan Trousil.

Při velkém pohybu v kádru jeho mužstva v zimní pauze se na trávníku v Táboře objevili v základní sestavě jen dva noví hráči. Zmíněný Souaré Cheick a Mafwenta Golden. Ve druhém poločase střídal v 56. minutě Goldena Bayo Fahad Aziz. Trousil naznačil, že s jejich výkony byl spokojený, ale také, že určitě bude ještě chvíli trvat než s týmem sžijí úplně.

„Nepůsobili špatně zejména Cheick byl na balonu a v té naší výstavbě byl výborný, měl tam jednu šanci. Ale znova říkám, byl to první ostrý zápas a teď je to úplně jiná soutěž než na podzim. Každý se nějakým způsobem posiloval, takže v tomhletom musíme být pokorní, je to pro nás bod z venku a půjdeme s pokorou i do dalších zápasů. Máme Opavu a připravíme se na ni tak, že chceme samozřejmě vyhrát,“ zdůraznil trenér MFK.