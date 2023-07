Zápas dvou rozdílných poločasů předvedli na úvod nového ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ ligy jarní účastníci baráže o postup do nejvyšší soutěže MFK Vyškov s FK Příbram. Domácí byli v prvním poločase lepším týmem a zaslouženě vedli. Ve druhém měla častěji míč na kopačkách Příbram a rychle srovnala stav. Když už zápas v podstatě směřoval k remíze, rozhodl o vítězství Vyškova 2:1 v nastavení střídající Fandje Djibril Touré.

Povedený start. V prvním kole nového ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY fotbalisté Vyškova (bílé dresy) porazili Příbram 2:1. | Foto: MFK Vyškov

Na úvod vyškovské třetí druholigové sezony sezony se hrál v Drnovicích docela kvalitní fotbal. Vyškované se hned ujali taktovky a už ve druhé minutě mohl otevřít skóre Metsoko, jenže v malém vápně místo střely zvolil kličku navíc a hosté ho zablokovali. Následovalo několik nebezpečných situací, které při důraznějším nebo přesnějším zakončení mohli gólem skončit. Nejvíce hlavička a sólo Dialla nebo volej Souarého. Hosté se k ohrožení domácího brankáře Jíchy dostali až v pětadvacáté minutě, kdy nejprve Němeček stačil ukopnout balón před nabíhajícím Andronikou a posléze technickou střelou těsně minul domácí branku Wágner.

Hned zaúřadovalo nepsané pravidlo nedáš – dostaneš. Nenápadný Souarého centr z levé strany si to doplachtil do vzdálenější šibenice. Tečku za poločasem udělaly další dvě domácí zahozené šance. Mafwenta s tečí brankáře zblízka nastřelil tyčku a Metsoko ze dvou kroků přestřelil branku.

F:NL

MFK Vyškov – FK Příbram 2:1

Poločas: 1:0. Branky: 27. Souaré, 90+2. Touré – 52. Wágner. Rozhodčí: Krejsa – Hádek, Šafránková. ŽK: Lahodný, Mafwenta, Ilko – Fišl, Dudl, Matoušek. Diváků: 860. Hráno v Drnovicích.

Vyškov: Jícha – Němeček (74. Červeň), Ramathan, F. Štěpánek, Ilko – Lahodný, Mafwenta (63. O. Vintr) – Diallo (62. Touré), Kanakimana (74. Bayo), Souaré – Metsoko (78. Lacík). Trenér: Jan Kameník.

Příbram: Melichar – Matoušek, Jahić, Fišl, Vokřínek – Hušbauer – Andronikou (38. Jandera, 90+3. Krch), Nečas, Dudl, Nsunzu (90+3. Antwi) – Wágner. Trenér: Karel Krejčí.

„Vždycky trochu trvá než se hráči to toho druholigového rytmu dostanou. U nás se to projevilo tím, že jsme v některých situací docela pomalu pracovali s míčem a zbytečně jsme o něj přicházeli. Ale celkově si myslím, že v prvním poločase jsme se snažili hru tvořit, dokázali jsme si vypracovat šance a také se gólově prosadit. Takže tu první půlku bych zhodnotil pozitivně,“ řekl k prvním pětačtyřiceti minutám trenér Vyškovanů Jan Kameník.

„Bylo vidět, že skládáme nový tým. Hlavně v úvodu prvního poločasu. Byla tam spousta nepřesností, v defenzívě vázla organizace hry a domácí si vytvořili řadu střeleckých situací. I když jsme dostali takový laciný gól, tak jsme první poločas nějakým způsobem v podstatě přežili. My jsme měli takové tři, čtyři, pět věcí, kdy jsme se dostali za tu jejich línii, ale bohužel v poslední třetině hřiště nám chyběla kvalita. Navíc soupeř, a to mně vadilo nejvíc, byl důraznější, agresivnější v osobních soubojích,“ zhodnotil stejnou pasáž zápasu trenér Příbrami Karel Krejčí.

Ve druhém poločase vyškovský tým taktovku neudržel. Možná i proto, že klid do příbramských řad přineslo rychlé vyrovnání. Při rohovém kopu nechala domácí obrana úplně volného kanonýra Wágnera, který měl dostatek času i prostoru si hlavičku naplánovat a umístit naprosto přesně. Od té doby už se víc hrálo na polovině domácích, ale ti si stejně mohli vzít vedení zpět. Šance Metsoka po narážečce s Kanakimanou byla rozhodně tutová, ale nejlepší vyškovský střelec v přípravě poslal balón vedle i nad branku. Závěr byl hektický a bylo sympatické, že oba týmy chtěly strnout vítěství na svoji stranu. A šance k tomu měly. Proměnit se ale podařilo až tu poslední v nastavení. Zpětná přihrávka do velkého vápna se odrazila k zezadu nabíhajícímu Tourému a ten nekompromisně po zemi nedal brankáři Melicharovi šanci.

„Řekl bych, že to bylo oboustranně dobré utkání. My jsme je i ve druhé půlce chtěli mít pod kontrolou a rychle vstřelit druhou branku, což se nepodařilo. Naopak inkasovali jsme od Wagnera ze standardní situace, na kterou i na toho hráče jsme kluky upozorňovali. Ale musím stejně ocenit hráče, jakým způsobem k tomu přistoupili. Viděl jsem na nich, že to utkání chtějí zvrátit na svoji stranu a za tím vítězstvím si šli. Samozřejmě musím taky uznat, že jsme měli štěstí a že jsme tam některé situace přežili. V závěru, kdy se zápas hrál nahoru – dolů, a také Příbram se snažila výsledek převrátit na svoji stranu, se štěstíčko přiklonilo k nám,“ připustil kouč Vyškovanů.

Domácí tak vrátili Příbrami „půjčené“. Na jaře v Drnovicích ve vzájemném utkání ztratili v závěru dokonce dvougólové vedení (2:2). Tentokrát smutnili Příbramští…

„Teď těsně po zápase jsme samozřejmě zklamaní, protože si myslíme, že jsme si minimálně ten bod zasloužili. O půli jsme si k tomu něco řekli, tedy k nějakým taktickým věcem, a náš výkon se výrazně zlepšil. Myslím si, že ve druhé půlce jsme měli i na to, abychom ten zápas otočili. Za stavu 1:1 jsme nevyužili nějaké situace a soupeř nás za to v nastavení potrestal. Kluci jsou zklamaní, ale myslím si, že herně jsme zápas ustáli, zejména v druhé půli. Pro náš mladý tým je taková porážka samozřejmě i cenná zkušenost. Byl bych rád, kdybychom se tímto fotbalem nadále prezentovali a jsem přesvědčený, že nám to bude přinášet body. Vyškov byl těžký soupeř a určitě bude hrát hodně vysoko,“ dodal k hodnocení kouč Příbrami.