II. liga-F:NL:

FC Sigma Olomouc B

– MFK Vyškov

Pátek 15. března, 17.00 hodin, Andrův stadion.

Tabulka:

1. Vyškov 18 10 5 3 32:19 35

12. Olomouc B 18 7 2 9 23:30 23

Na podzim: MFK – Sigma B 1:0 (1:0), 44. Bayo.

„Za ten zvrat je potřeba hráče pochválit. Není jednoduché se z takového stavu zvednout, ale oni si zatím šli. To si myslím, že jsou dobré odrazové můstky, a proto je potřeba pokračovat v načaté práci. A líbilo se mi to, že za stavu 2:2 jsme pořád šli za vítězstvím, což si myslím, že je správné nastavení. My si těch posledních šest sedm minut musíme uchovat hluboko v sobě a navázat na ně v dalších utkáních,“ v hodnocení zápasu mimo jiné řekl trenér MFK Jan Kameník.

První příležitost to potvrdit tedy bude zítra. Navzdory dvoubodové ztrátě jeho tým udržel vedení ve druhé lize a na trávníku dvanácté Olomouce bude tedy favoritem. Nicméně i vyškovský lodivod dobře ví, že obhájit tuto roli nebude jednoduché.

„Olomoucké béčko je velice silný tým a zvláště doma. A pro soupeře je také poměrně nečitelný, především vzhledem k tomu, že se musí podřizovat potřebám A mužstva. Takže je těžké odhadnout, koho mu áčko pustí a naopak, kdo bude doplňovat vyšší tým. Fotbalově je to mladý tým, ale druhou ligu už hraje delší dobu, takže je už také dost zkušený. Čekám těžké utkání s běhavým a bojovným soupeřem,“ naznačil Kameník.

Jeho nominace hráčů k utkání se asi moc o vlašimské nezmění. Uzdravující se zranění hráči ještě zřejmě zápasové zatížení nevydrží a další dva stále čekají na vyřízení víz.

Mladá Sigma odstartovala a soutěž poměrně hladkým domácím vítězstvím nad silnou Jihlavou 3:0. Ve druhém jarním kole pak prohrála v Prostějově 0:2. Ve 27. minutě Vepřek tečoval do vlastní sítě střelu domácího Matouška, o tři minuty později rozhodl bývalý hráč Vyškova Jan Koudelka. Navíc Olomoučtí hráli od 69. minuty bez vyloučeného Fabiánka. Pokud byl zápas do té doby vyrovnaný, tak v početní výhodě si Prostějov v závěru dvoubrankové vedení pohlídal.

„Bylo to derby se vším všudy. Byly v něm emoce, velké nasazení z obou stran, gólové šance, červená karta…. Fotbal to byl zajímavý, bohužel s nešťastným koncem pro nás. My jsme bohužel nedokázali dohrát nadějné příležitosti, které jsme měli před první brankou Prostějova,“ mj. pro klubový web řekl trenér Tomáš Janotka a nepřímo tak naznačil, co asi Vyškovany v zápase čeká.