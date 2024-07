„V závěru jsme tam měli takový závar, kdy jsme to mohli překlopit na naši stranu, ale musím říct, že jsme dnes bod spíše získali než doma ztratili. Výkon týmu šel oproti těm dvěma zápasům trošku dolů, takže je to pro nás téma do další práce a pokud chceme být úspěšní, tak už v neděli se na Baníku musíme o moc zlepšit,“ uznal po utkání.

ChNL - II. liga:

MFK Vyškov – FC Sellier&Bellot Vlašim 1:1

Poločas: 1:0. Branky: 2. Sylla – 48. Breda. Rozhodčí: Batík – Žurovec, Lakomý. ŽK: Piško, Mbonu – Onije. Diváků: 759. Stadion v Drnovicích.

Vyškov: Borek – Piško, Vedral, Čelůstka, Němeček (85. Svoboda) – Sylla, Djanbou (63. Novák) – Schön (63. El Azzouzi), Ulbrich (63. Lacík), Condé – Zajíc (46. Mbonu). Trenér: Jan Kameník.

Vlašim: Spilka – Kareem, Breda, Kulhánek, Kurka – Záviška (89. Pudil), Onije, Musil, Lehký – Rosa (76. Soukeník) – Biegon (61. Hodek). Trenér: Aleš Majer.

Přitom to pro jeho tým začalo parádně. Prakticky po první útočné akci kopal Tomáš Čelůstka roh a jeho centr do vlašimské sítě prodloužil nechytatelnou hlavičkou Abdoulaye Sylla. O chvilku později se domácí dostali do další šance, ale tentokrát byl gólman hostů Daniel Spilka při střele Toma Ulbricha úspěšný a následný pokus o dorážku se Tomáši Zajícovi nepovedl. Bohužel to bylo z vyškovských kopaček na dlouhé minuty všechno. Hosté postupně začali ovládat pole a ve druhém poločase už byla jejich herní převaha hodně markantní.

Výrazně jim pomohla vyrovnávací branka dvě minuty po přestávce. Nejprve po závaru před brankou Jiřího Borka a hlavičce Filipa Lehkého vykopával Milan Piško míč z brankové čáry. Následovaly nakrátko rozehraný rohový kop, střílený centr a tentokrát už přesná hlavička Petra Bredy. Vlašim vycítila šanci, v poli Vyškov přehrávala a některé její střely ze středních vzdáleností vypadaly nebezpečně. Podobně se dají popsat i útočné snahy domácích, ale ani oni přesnou mušku nenacházeli, takže se žádný dramatický finiš nekonal a soupeři si rozdělili po bodu.

„Dneska jsme prostě neměli svůj den. Taková je realita. Až na pár výjimek nepodali hráči svůj standard. Prostě nedokážeme využít vyložených šancí, které by vás do toho zápasu dostaly. Naopak dolů nás dostávají lehce ztrácené míče, proto jsme neotevírali ty prostory, jak bychom potřebovali. Byli jsme pomalí na balónu a musíme mít přesnější kombinaci, abychom to dostali tam, kam potřebujeme,“ shrnul největší »vlašimské« problémy kouč MFK.

Čtvrtým kolem Chance Národní Liga pokračuje už o víkendu. Vyškovští v neděli pojedou do Ostravy, kde se dopoledne (10.15) utkají s béčkem Baníku. Hrát se má na Městském stadionu ve Vítkovicích.