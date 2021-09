V duchu trenérova „nařízení“ hosté partii na Žižkově rozehráli velice aktivně. Do větších gólových šancí se sice nedostávali, ale určitě byli častěji na balonu. Domácí se rozjížděli pomaleji, ale byli to oni, kteří jako první mohli pohnout ukazatelem skóre. Šanci Pavla Koželuha ve 24. minutě zlikvidoval skokem pod jeho nohy brankář Martin Šustr. Krátce na to pak na druhé straně domácí gólman Pavel Soukup jen sledoval jak dělovka Davida Němečka sviští těsně vedle jeho svatyně.

II. liga – F:NL

7. kolo:

FC Viktoria Žižkov

– MFK Vyškov 1:4

Poločas: 0:1. Branky: 59. Batioja – 41. Slaměna, 50. Kanakimana, 86. a 89. Simr. Rozhodčí: Szikszay – Flimmel, Volf. ŽK: D. Richter – M. Vintr, Štěpánek. Diváků: 907.

Žižkov: P. Soukup – Muleme, Březina, Š. Gabriel, Řezáč – Sixta, Súkenník (59. D. Richter) – Nabijev (46. Bazal), Batioja, Koželuh (53. Fawzy) – T. Zeman (53. Diamé). Trenér: David Oulehla.

Vyškov: Šustr – Štěpánek, Ilko, Němeček, Srubek – Cabadaj (46. Lahodný), Kanakimana (83. Klesa), David Jambor (78. Simr), Slaměna – Fofana, O. Vintr (71. M. Vintr). Trenér: Jan Trousil.

„Deset minut v prvním poločase jsme hráli tak, jak jsme chtěli. Měli jsme balon a měli jsme tam dobré situace. Jenže pak jsme se sami dostali pod tlak po dvou chybách ve středu obrany. Naštěstí se nám to podařilo zblokovat, takže góly z toho nebyly. Naopak podařil se dobrý protiútok, kdy to Slaměna velmi dobře vyřešil, a šli jsme do vedení. Ale musím uznat, že jsme měli problémy s jejich rozehrávkou, kterou jsme špatně napadali. Takže o půlce jsme si řekli, jakým způsobem to musíme změnit. A hned to začalo fungovat,“ shrnul první poločas trenér Trousil.

Pro každý tým je nepříjemné inkasovat těsně před přestávkou a krátce po ní. Patrik Slaměna, který vyškovský tým doplnil teprve v pátek, zakončil zmíněnou kombinační akci přesnou křížnou střelou za vzdálenější tyč ve 41. minutě. Pět minut po zahájení druhého poločasu pak po levém křídle vnikl do velkého vápna Filip Štěpánek, přesnou přihrávkou našel neobsazeného Bienevenue Kanakimanu, který zblízka propasíroval balon za Soukupova záda.

„Po druhém gólu Benyho byli domácí viditelně dole a my jsme to měli pod kontrolou. Bohužel zase jsme udělali zbytečnou chybu při rozehrávce a soupeř to potrestal na 1:2. Dostali nový impuls a ožili a deset minut nás zavřeli na naší půlce. Byly tam standardky, lítalo to kolem naší brány, ale naštěstí jsme i to přežili,“ ulevil s vyškovský lodivod.

Na druhý gól Vyškova reagoval domácí trenér David Oulehla dvojím střídáním a tah mu vyšel. Při faulu hostů dostala Viktoria výhodu a dobrou akci přesně zakončil Augusta Batijou. Naštěstí měl při výměně hráčů šťastnou ruku i Trousil. V závěru poslal na hřiště Marka Vintra, Pavla Simra a Michala Klesu. Zkušení fotbalisté dokázali reagovat na domácí snahu vyvinout závěrečný tlak a hosté stále hrozili rychlými brejky. Pojistku na vítězství z jednoho z nich vymyslel a také zakončil Pavel Simr. Přesným centrem napříč pokutovým územím našel Marka Vintra, který zakroutil střelu do vzdálenější spojnice břevna a tyče. Míč se pak odrazil zpět k Simrovi, a ten skóroval nekompromisní ranou k zadní tyči. Namlsaný vyškovský kanonýr pak využil přihrávku Davida Němečka, který domácí obraně pláchl po levé straně. Simr opět pálil tvrdě a přesně k zadní tyči! Rovněž historické první vítězství venku má MFK v kapse.

„Jsem rád, že ty góly dal právě Pavel Simr, který se v přípravě a v prvních mistrácích trochu střelecky trápil. Určitě na hřiště přinesl oživení. Žižkov nebyl vůbec špatný, jak by mohlo napovídat konečné skóre. Pro nás je to super vítězství! Po tom, co jsme vyhráli doma 4:0, teď 4:1, a hlavně máme šest bodů. Vyplatilo se nám, že jsme přijeli den předem. Kluci si mohli odpočinout a perfektně se na zápas připravit. Jsem šťastný a věřím, že je to ta nejlepší pozvánka na domácí utkání se Spartou B. Doufám, že přijde ještě víc lidí než na Prostějov a my určitě budeme chtít pokračovat v těchto výkonech,“ slibuje Trousil.