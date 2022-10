„Avizovali jsme, že tam dostanou šanci kluci ze širšího kádru a že je to do určité míry i vynucené. Na hřišti tak ze základní sestavy proti Varnsdorfu zůstali jen brankář Kinský, Štěpánek a Kanakimana. Hrálo osm nových kluků a někteří si o místo řekli silně, jiní méně,“ jen naznačil vyškovský lodivod.

Ten si velmi cení, že ve dvou těžkých zápasech jeho tým neinkasoval ani jediný gól.

II. liga - F:NL

12. kolo:

FK Příbram – MFK Vyškov

Sobota 15. října, 15.30 hodin, stadion Na Litavce.

Tabulka:

2. Příbram 11 5 5 1 20:10 20

3. Vyškov 11 6 2 3 19:12 20

Vzájemné zápasy v minulé sezoně:

Příbram – Vyškov 1:4 (1:1), 22. Dedič - 37. a 58. Ahmed Fofana, 54. David Jambor, 90. M. Vintr.

Vyškov – Příbram 0:1 (0:0), 63. pen. Pilík.

„Je to pro nás obrovské povzbuzení a hlavně vzhledem k tomu, že se nám venku předtím tolik nedařilo. Do Příbrami odjedeme předvést poctivý výkon a víme, že Příbram teď má fazónu. Z jedenácti zápasů prohrála jediný a má stejně bodů jako my. Chceme udělat všechno proto, abychom s nimi zůstali minimálně bodově stejně, ale ještě nejlépe, abychom je přeskočili,“ nepřímo Trousil potvrdil, že do Příbrami vyškovská výprava nepojede v nějaké ustrašené náladě nebo s přehnaným respektem.

Na Litavce Vyškovští hráli jako nováček zhruba ve stejné části loňského ročníku druhé ligy. To už jeli na vítězné vlně, ale přesto vítězství 4:1 skoro šokovalo. Jenže tehdy Příbramští byli ve zcela jiném rozpoložení. Po sestupu z nejvyšší soutěže hledali správnou herní notu a vypadá to tak, že ji našli až na jaře.

„Pod dvojicí Zápotočný - Nikl už na konci jara začali hrát v tříobráncovém systému. K tomu přivedli rychlostní typy hráčů do zálohy a teď trefili pro ně takový jackpot Surmaje, který předtím hrál v Chrudimi, ale moc se na hřiště nedostával. Zápa (trenér Zápotočný, pozn. red.) si ho tam vzal a hrají na dva vysoké útočníky s Wágnerem. Surmaj už dal šest gólů, Wágner čtyři a nahoře jim to šlape. Ale my u nás máme teď typologicky vysoké hráče, kteří by souboje s těmi silovými soupeři mohli zvládat. Věřím, že kluci předvedou v obraně takový výkon, jako teď dvakrát po sobě. Oni doma zatím neprohráli, mají tři výhry a tři remízy, takže třeba už je na čase, aby se to změnilo,“ tak trochu s přáním prorokuje Trousil.

Dnešní večer může dát tomuto souboji i pikantnější příchuť, nebo přidat oběma aktérům na motivaci. Vedoucí Líšeň hraje od 17.00 hodin v Opavě a její případný neúspěch, otevře pro úspěšnější tým z Příbrami vrátka k postupu do čela tabulky.