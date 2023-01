„Byli s námi už dva noví Afričané a dva se k týmu připojí v úterý, takže nás bude šestadvacet a brankáři. Samozřejmě budeme zkoušet i pár mladých kluků z českých klubů,“ upřesnil Trousil aktuální kádrové otázky.

Na umělém trávníku u vyškovského stadionu tým začal skutečně naostro, žádné „báčko“. Trousil ale ujistil, že ani žádný náročný fyzický dril.

„Jsem velice spokojený, v jakém stavu kluci přišli. Tedy perfektně nachystaní a je vidět, že plnili individuální plány. Mají svoje ‚hodinky‘ a po každém tréninku mně posílali výsledky, kolik toho naběhali a jaký měli tep. To je pro mě směrodatné, ale to víte, že i to moje oko dokáže taky dost přesné odhadnout, jak na tom každý jeden hráč je. Musím říct, že poprvé, co jsem tady, tak ten první trénink měl vysokou kvalitu, že někteří kluci nezdechli po patnácti dvaceti minutách (úsměv), ale makali celou hodinu a půl,“ usmíval se vyškovský lodivod.

Program přípravných zápasů MFK Vyškov

SO 14.1. 11.00 MFK Skalica (SK 1.liga) – MFK Vyškov

ST 18.1.-21. 1. Soustředění Uherský Brod

SO 21.1. 10.30 Uherský Brod (MSFL) – MFK Vyškov

PÁ 27.1. 17.00 AS Trenčín (SK 1.liga) – MFK Vyškov

SO 4.2. 11.00 MFK Vyškov – Uničov (MSFL - UT Vyškov)

ST 8.2. 17.00 MFK Vyškov – Hodonín (MSFL - UT Vyškov)

SO 11.2.-18. 2. Soustředění Turecko/Chorvatsko (2 zápasy)

SO 25.2. 11.00 MFK Vyškov – Rosice (MSFL - UT Vyškov)

Podle individuální plánů, které realizačnímu týmu mužstva pomáhá vypracovávat kondiční trenér Juraj Makovický, jeli hráči tři týdny. Tento jakýsi náběhový čas je už součástí prvního bloku přípravy, který zakončí kratičké soustředění v Uherském Brodu a přípravný zápas s místním třetiligovým klubem. Úvodní herní prověrkou ovšem už tuto sobotu bude zápas ve Skalici s účastníkem slovenské nejvyšší soutěže.

„Jsem rád, že kluci jsou na takové úrovni, že nemusíme honit kondičku, ale můžeme se už teď věnovat herním činnostem. Takže ta první jednotka trvala hodinu a půl a z toho byla 65 minut intervalová část, kdy jsme hráli ve třech osmičkách. Kluci to zvládli výborně, a tak budeme pokračovat celou tu první část, která končí soustředěním v Uherském Brodě,“ dodal Trousil.

V plánu zimní přípravy má Vyškov i osvědčené zahraniční soustředění. Zatím se upřesňuje, zda klub zamíří do Turecka nebo Chorvatska. Každopádně tam trenér chce odehrát dva zápasy s kvalitními soupeři, kteří se tam budou připravovat ve stejném termínu. Do úvodního zápasového programu v novém roce určitě přibude i čtvrtfinále MOL Cupu, kam se Vyškov probojoval vyřazením prvoligových klubů z Jablonce nad Nisou a Zlína.

Naprostou novinkou je ve Vyškově rozšíření realizačního týmu o bývalého reprezentanta Tomáše Hořavu, který bude s hráči pracovat individuálně a mentálně. Trousil potvrdil, že je to další z krůčků na cestě v profesionalizaci celkového fungování klubu. A že samozřejmě budou následovat i další.

„Tomáš je členem realizačního týmu, ale nebude s námi každý den, nebo na každém zápase. Domluvili jsme se, že bude působit na trénincích a bude se starat o rozvoj individuálních činností hráčů na jednotlivých postech. Je to vysoce odborná práce. Máme dost hráčů, i cizinců a mladých kluků, a chceme, aby se mohli rychleji celkově rozvíjet a sžívat s prostředím a úkoly. Já mu vždycky rozdělím pár kluků do skupin obránci, záložníci a útočníci a on s nimi bude jednou dvakrát týdně pracovat tak půl až tři čtvrtě hodiny i mimo naše hlavní tréninky. Nepůjde o žádné obrovské tempo, ale opravdu individuální přístup,“ naznačil Trousil, co od nyní už nového kolegy očekává.