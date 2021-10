„Z pěti zápasů udělali, mám dojem, třináct bodů a byli štikou soutěže. Teď se jim to trochu otočilo, ze šesti zápasů mají nějaké čtyři body. Takže jsou relativně v jakémsi útlumu, ale po tom, co doma prohráli s Prostějovem a remizovali s Příbramí očekávám, že budou chtít za každou cenu naplno zabodovat,“ poznamenal trenér MFK Jan Trousil.

II. liga – F:NL

12. kolo:

FC S&B Vlašim – MFK Vyškov

Sobota 23. října, 14.30 hodin, stadion Kollárova ul.

Tabulka:

7. Vlašim 11 5 2 4 22:16 17

9. Vyškov 11 4 2 5 20:14 14

Poslední zápasy:

Ústí n. L. - Vlašim 2:1 (0:0)

Zbrojovka - Vyškov 2:2 (1:0)

Ten ujišťuje, že ve Vlašimi bude jeho tým chtít navázat na výkony z předchozích zápasů, kterými své soupeře Vyškovští překvapovali. Tedy hrát aktivní útočný fotbal se snahou odvézt si všechny tři body.

Po splnění reprezentačních povinností v devatenáctce a „domluvené“ stopce se Zbrojovkou se Trousilovi vrátí do sestavy David Jambor. Naopak opět pro zranění vypadává Marek Vintr.

„Takže marodka je prakticky pořád stejná. Jamborův návrat ale mužstvu určitě prospěje. Bude hrát od začátku a věřím, že zase bude motorem záložní řady. Formu by měl mít, odehrál tři dobré zápasy za devatenáctku a teď měl týden na to, aby zregeneroval síly. Ze zraněných už trénují Karel Jaroš a Lada Hanuš. Hanuše asi vezmeme na lavičku jako rezervu, kdyby to bylo potřeba. V tom případě by tam na pár minut šel, protože, kdyby se něco stalo, do obrany v podstatě není jiná varianta,“ naznačil vyškovský kouč.

MFK v posledních dnech doplnil kádr zahraničními hráči. Oba jsou mládežnickými reprezentanty ve svých afrických zemích. Konkurenci ve středové řadě rozšiřuje Daouda Amadou z Kamerunu. Devatenáctiletý hráč přichází z týmu Oyili FC a v mládežnických reprezentacích nasbíral devět startů.

Útočník Alfred Toussaint Gombe-Fei je rodákem ze Středoafrické republiky a podobně jako Amadou se již stihl zapsat do mezinárodních statistik a má čtyři starty za reprezentaci do dvaceti let. V ní zaznamenal i jednu branku do sítě Tuniska.

„Vzhledem k našemu průběžnému stavu nám to ve zbytku sezony hodně pomůže. Tím, že vypadne Mára Vintr a Martin Macej, tak oba do Vlašimi pojedou,“ ujistil Trousil.