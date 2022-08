„Štěpánek je stále zraněný a hrát nemůže. Jinak ano, asi budeme vycházet ze sestavy z druhého poločasu proti Táborsku, ale jedna dvě změny můžou být. K každém případě tam musí zůstat ta agresivita a ta hra, kterou jsme ten zápas otočili a trápíme jí zatím všechny naše soupeře,“ sdělil Trousil.

II. liga – F:NL

4. kolo:

SFK Opava – MFK Vyškov

Pátek 19. srpna, 18.00 hodin, Městský fotbalový stadion, Opava-Lipová.

Tabulka:

2. Vyškov 3 2 1 0 7:2 7

10. Opava 3 1 0 2 4:4 3

Zápasy v minulé sezoně:

Opava – Vyškov 1:0 (1:0), 32. Lukáš Holík.

Vyškov – Opava 4:1 (1:1), 28. vlastní (Jiří Janoščin), 49. Michal Klesa, 72. Tomáš Cabadaj, 74. Ondřej Vintr - 19. Bartosz Pikul.

S postupem v poháru byl spokojený. Většina hráčů mu naznačila, že mohou být rovnocennou alternativou i pro ligu. Na druhou stranu třeba právě útočník Kratochvíla svoji šanci střelecky se chytit a dostat se do herní pohody moc nevyužil.

Opava nezačala letošní ročník FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY podle svých plánů. Po třech kolech má na kontě jen tři body za domácí vítězství s Duklou Praha 3:0. V úvodu prohrála ve Varnsdorfu 1:3 a minule v Olomouci s rezervou Sigmy 0:1.

„V Olomouci jsem byl. Výsledek neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Opava až trestuhodně zahazovala vyložené gólové šance, a to se jí vymstilo. Olomoučtí mladíci bojovali až do posledního hvizdu rozhodčího a v poslední minutě nastavení po rychlém brejku vykradli všechny tři body. My se musíme poučit i z jejího zápasu s Duklou, kterou doma přejeli. Po patnácti minutách Opava vedla 3:0 a bylo rozhodnuto. Doma mají za zády výborné fanoušky, kteří je poženou dopředu. Takže očekávám, že od první minuty po nás půjdou jako hladoví vlci a budou nás nahánět. Abychom nedopadli tak jako Dukla musíme přežít ten začátek. To znamená vstoupit do zápasu s obrovskou koncentrací,“ upozornil trenér MFK.

Slezané mají Vyškovu co oplácet. Poslední mistrovské utkání na začátku jara Vyškov s Opavou doma v Drnovicích vyhrál 4:1.

„Opava hraje podobným systémem jako my, tedy 4 - 1- 4 - 1. Osa týmu je velice dobrá a už i zkušená. Na stoperech Bílek a Janoščin, v prostředku mají rychlého Pikula, na hrotu Kramáře, kterého ze stran velmi dobře doplňují Šigut a Kopečný. Mají zajímavé věci a velmi nebezpečné standardní situace,“ naznačil ke komu asi budou jeho svěřenci směrovat pozornost nejvíc.

Zítra se v Opavě bude hrát v přímém televizním přenosu a Trousil věří, že to pro hráče bude pozitivní motivací.

„Tou negativní by bylo, kdyby jim to svazovalo nohy, nebo se báli hrát. Někteří naši kluci před kamerami nehráli vůbec, další jen jedno utkání se Zbrojovkou. Takže doufám, že se budou chtít ukázat a že to tedy bude ta správná pozitivní motivace,“ dodal Trousil.