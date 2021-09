Paní Štěstěna zaklepala na vyškovské dveře až v šestém kole v derby s Prostějovem. Čtyři minuty po zahájení druhého poločasu. Bylo to v pravý čas. Na domácím hřišti v Drnovicích sice Vyškované velmi zaslouženě vedli 1:0, ale po sporném vyloučení Davida Kršky hráli od 30. minuty v oslabení. Dal se očekávat nápor hostů.

Domácí se ovšem aktivní hrou dostávali na dostřel prostějovské branky a ve zmíněné minutě z toho vyplynul přímý kop z pravé stany kousek za rohem velkého vápna. Hosté zřejmě očekávali centr, ale Ondřej Vintr zvolil přízemní střílený nákop, levačkou kroucený do malého vápna. Hostující stoper Solomon Obale nezvládl odkop. V podstatě sám sobě nasadil „jesle“, míč prošel mezi jeho nohama a zapadl do branky za vzdálenější tyč.

„Pocity jsou určitě příjemné, protože jsme to konečně zlomili. Po těch pěti zápasech jsme kluky pořád drželi v pozitivní stavu, protože ani v jednom jsme nebyli horším týmem. Věděli jsme, že tu sílu na hřišti máme, ale bohužel se nám vůbec nedařilo proměňovat gólové šance, kterých jsme měli dost. Přesvědčovali jsme hráče, že jakmile proměníme první šanci a budeme hrát dál nátlakově, tak že jsme schopní Prostějov doma porazit. Myslím si, že to od první minuty bylo vidět,“ ulevil si po zápase Trousil.

Po druhém gólu zkoprnělí hosté pak ve své přesilovce dostali další dva a mohou hovořit o štěstí, že jich nebylo víc. Minimálně další dvě šance MFK se dají označit za vyložené.

Historické první vítězství vyškovského fotbalu na druhé nejvyšší domácí scéně – FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE - tak má hodnotu 4:0 a je trenérovi a hráčům konečně i odměnou za dřinu a trpělivost. Dokráčel k němu, řečeno s trochou nadsázky, téměř B tým. Na marodce jsou kanonýr Pavel Simr, kapitán Michal Klesa, největší letní posila Martin Macej, členové základní jedenáctky Lukáš Lahodný, Ladislav Hanuš, talentovaný domácí odchovanec Karel Jaroš, přes zranění jen na kousky zápasů nastupuje Marek Vintr…

I proto se Trousilovi nyní hodí reprezentační pauza. Sedmé kolo zavede Vyškovany na půdu tradičního pražského klubu Viktorie Žižkov až v neděli 12. září.

„Máme čtrnáct dnů na to, abychom doléčili šrámy. Snad se někteří z těch zraněných dají do kupy. Doufám, že alespoň dva. Aby to všechno šlapalo a do dvojzápasu s pražskými kluby Viktorkou Žižkov venku a pak doma se Spartou B abychom šli v plné síle,“ přeje si trenér MFK.

Tohle přání se mu ale nesplní, i kdyby se marodka zcela vyprázdnila.

„Bohužel, zřejmě na jeden dva zápasy přijdeme o Davida Kršku, který i za těch třicet minut ukázal, že pro nás bude posilou. S absencemi ale bojujeme od začátku sezony. Určitě je škoda, že David teď asi nebude hrát, ale určitě se vyrovnáme i s touto nepříjemností a nachystáme se dobře,“ ujišťuje Trousil a nepřímo tak potvrzuje, že první výhra velmi prospěje i zdravému sebevědomí mužstva.