„Zejména druhý poločas byl jako šitý na míru Pavla Simra. Do jejich velkého vápna lítal jeden balón za druhým. Určitě by si tam nějaký našel a využil. Na kraji zálohy moc chyběl Michal Klesa, který umí vyhrávat souboje jeden na jednoho a přečíslovat obranu,“ shrnul asi největší „jihlavský“ problém Trousil.

Z dalších členů vyškovské základní sestavy, která se i při všech těch peripetiích vykrystalizovala, na Vysočině chyběli zranění David Jambor a Jaromír Srubek. Nově objevený kanonýr Bienvenue Kanakimana se zatím nevrátil z domovské Burundi. V průběhu zápasu sice do sestavy naskočily dva zamýšlené největší úderné hroty Martin Macej a Marek Vintr, ale oba s delším tréninkovým mankem, a proto jen na kratší časové úseky. Delší dobu se léčili také záložník Lukáš Lahodný, který musel zaskočit na postu stopera, a Ladislav Hanuš. Naštěstí se vyladila situace v brance, kde původní jednička Martin Šustr, který řešil problém se zády, je již zcela v pořádku.

Z uvedených jmen dává Trousil nejmenší naději na brzký návrat na trávník, tedy do zápasu s Třincem v Drnovicích v sobotu 20. listopadu, kapitánovi Michalu Klesovi.

„Má trhlinku ve svalu, na což asi těch čtrnáct dnů stačit nebude. Ale možná už bude k dispozici Alfred (Středoaričan Alfred Toussaint Gombe-Fei, pozn. red.), co odehrál dvacet minut ve Vlašimi. Měl čtrnáct dnů antibiotika. Je možnost, že se vrátí Beny (Kanakimana, pozn. red.), ale nepředpokládám, že bude připraven už na Třinec. Když bude všechno super, mohl by stihnout aspoň poslední zápas podzimu proti Líšni. Je to takové padesát na padesát. Hlavně si přeji, abychom proti Třinci měli minimálně šestnáct svých hráčů a nemuseli brát nikoho z dorostu ani B týmu,“ doufá Trousil.