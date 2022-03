„Do středu zálohy jsme nasadili Joa Ackroyda místo Tomáše Cabadaje a za Davida Moučku, jsme na podhrot stáhli Martina Sedláka. V záloze jsme chtěli mít čerstvější hráče. Musím říct, že všichni noví hráči hráli velmi dobře. Takže obrovské pozitivum, že ti, co byli dva zápasy na tribuně a dostali se do základu, jako Oulehla nebo Olšanský, to zvládli velmi dobře. Hlavně Jirka Oulehla odehrál fantastický zápas. Svoje si uhrál i Ackroyd. V 65. minutě střídal po tom, co jsme dostali dostali vyrovnávací gól a byli jsme pod tlakem. Potřebovali jsme udělat nějakou změnu a víc se dostat na balon. Proto ho vystřídal Cabadaj. Hra se znova uklidnila a znova jsme se začali dostávat do velkých šancí,“ upozornil Trousil.

Vyškov poslal do vedení Vintr, ze hřiště Táborska veze bod

Naopak, trenérova kritika za ztrátu bodů směřovala především ke koncovce, ve které hosté pozahazovali příliš velký počet čistých šancí. První poločas měli pod kontrolou celý.

„Dali jsme krásný gól na přes Vintra 1:0 a měli jsme tam další věci, které jsme měli vyřešit tak, abychom odskočili na dvoubrankové vedení. Největší asi ve 45. minutě, kdy po krásné akci Macej netrefil prázdnou branku. Domácí hrozili jen po nákopech na Tijaniho, který byl sice velmi silný v osobních soubojích, ale kluci se s tím vypořádali dobře. Do přestávky jsme měli vést minimálně o dvě branky,“ je přesvědčený vyškovský lodivod.

I druhý poločas rozehráli hosté dobře. Bohužel z ničeho nic u jejich branky uhodilo. V 52. minutě Táborsko vyrovnalo přímo z rohu.

„Gólmanovi to tam propadlo a dostali jsme zbytečný gól na 1:1. To nás na deset minut dostalo hodně dolů. Táborsko v té desetiminutovce začalo sázet do naší šestnáctky jeden balón za druhým a těch deset minut jsme byli pod vodou. Zaplať pánbůh jsme to přežili a nedopustili jsme, aby to Táborsko otočilo. Ale ten tlak z jejich strany byl veliký,“ uznal Trousil.

Naštěstí, jak naznačil, vyšlo mu střídání a v poslední dvacetiminutovce opět přišly velké vyškovské chvíle.

„Po tom výpadku a střídání jsme začali víc hrát ve středu hřiště a zase jsme se dostávali do výborných pozic. Ale zase jsme, bohužel, zklamali v koncovce. David Moučka nastřelil břevno. Pak jsme dvakrát šli sami na bránu. Moučku a Maceje ale brankář vychytal. Potom tam byla krásná individuální akce Vintra. Vymíchal dva hráče ve vápně a prostřelil i gólmana, ale na brankové čáře střelu vyrazil obránce. Ale jen k Macejovi. Ten byl sám před prázdnou bránou, jenže místo aby si balón zpracoval a uklidil jej do prázdné branky, tak to z jedné narval nad bránu. V devadesáté minutě už jsme na lavce zvedali ruce po krásné střele Cabadaje pod víko, ale gólman to fantasticky vytáhl na roh,“ vypočítal největší vyškovské gólovky.

Při celkovém shrnutí tak vyškovský lodivod mohl zopakovat tvrzení z úvodu. „Jestliže takové šance nedokážeme proměnit a uděláme takovouhle obrovskou hrubici, kdy jim ten gól na 1:1 darujeme, tak to prostě skončí remízově. Plusový bod se soupeřem z našich poloh tabulky je sice dobrý, ale z takového zápasu musí být tři body,“ zdůraznil kouč MFK.

Čtvrtý jarní zápas sehraje MFK v sobotu dopoledne doma v Drnovicích s Varnsdorfem. Trousil si přeje, aby se marodka zmenšila, ale kdo bude schopný se na trávník vrátit, to se rozhodne až v pátek v „předvečer“ utkání.

„Zatím jsou nad všemi otazníky a spíš to vypadá, že nikdo a navíc k nim přibude Martin Sedlák, který musel už na samém začátku střídat, když mu přisedli kotník. Má těžký výron a nedá čekat, že se dá do kupy,“ krčil Trousil rameny.