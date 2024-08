V pátek v Jihlavě si zahrál necelou půlhodinu. Je to logické. Do MFK Vyškov přišel pár dnů před zápasem. Ve středečním třetím kole Chance Národní Ligy proti Vlašimi Tomáš Čelůstka vyběhl na trávník v základní sestavě a absolvoval celý zápas. Podle trenéra Jana Kameníka ne špatně.

„Myslím si, že odehrál dobrý zápas. Už ten vstup byl parádní. To on dal míč na první gól po rohovém kopu. Je to zkušený kluk, levonohý hráč, který nám zapadá do konceptu. Brali jsme ho i protože umí zahrávat standardní situace, což potvrdil. Na to, že delší dobu stál a dnes to byl jeho první celý zápas, tak jeho výkon snese přísnější měřítko,“ byla jedna z mála kladných vět, kterými kouč MFK utkání komentoval.

Odchovanec zlínského fotbalu se emocím po premiéře v základu nebránil.

„Zatím jsem ve Vyškově opravdu nadšený, z kabiny. Kluci mě hned přijali, jsou to všichni dobří charakteři a já se tady cítím opravdu dobře. Teď to pro mě byl snový začátek. Po minutě na hřišti nahrát na gól v novém dresu je skvělé k tomu, abyste se chytili a zvedli si sebevědomí. Ten začátek pro nás všechny byl skvělý, i když paradoxně na poměrně dlouhou chvíli to bylo i to poslední, co jsme ve hře předvedli. Sice jsme následně měli další dvě hezké akce, jinak ale naše hra moc dobrá nebyla,“ radoval se i smutnil zároveň.

V červenci třiatřicetiletý fotbalista si druhou ligu zahrál ve Vlašimi, působil Bohemians a v Opavě. Odtud odešel Pardubic, kde se postupně stal jednou z opor a v sezoně 2019/2020 pomohl k historickému postupu do nejvyšší soutěže. Přidal i své další poznatky k celému průběhu zápasu.

„Vlašim hrála v rozestavení se třemi obránci a pokrývala nás trochu jinak. My jsme hráli vzadu ve čtyřech, takže na lajně měli o hráče navíc. A velmi dobře tam rotovali. Zároveň když balón moc nedržíte, je situace o to náročnější. Hlavně na hlavu, psychicky. A musím říct, že všechno ztěžovalo i počasí, které bylo opravdu úmorné. Toho inkasovaného gólu je škoda, protože zrovna šlo o situaci, na kterou jsme se připravovali. Navíc to s námi nějakým způsobem zamávalo a místo toho, abychom se zvedli, byli aktivnější a začali víc tvořit, tak byl obraz hry pořád stejný. Vlašim držela míč, zatímco my jsme po jakémkoliv zisku měli jednoduché ztráty, nebo jsme balóny hodně snadno odevzdávali. A tom počasí vás podobné chyby stojí strašně moc sil,“ potvrdil.

Navzdory skromnějšímu startu MFK do soutěže je bratr slavnějšího reprezentanta Ondřeje přesvědčený, že tým má na víc a jeho chvíle že určitě přijdou.

„Za mě je to tým, který má veliký potenciál a paradoxně to bylo teď jako den a noc. V Jihlavě jsme hráli opravdu dobře, byli jsme na balonu, měli jsme tam nádherné akce. Zatím ale nedokážeme využít šance, které si vytvoříme. Třeba ještě v prvním poločase jsme tam měli jednou vyloženou šanci. To jsou momenty, které když nezvládnete, tak vás, nechci přímo říct, že strhávají dolů, ale určitě je podvědomí uloženo, že vám ten gól chybí. Kdybychom dali na 2:0, myslím, že tam byl Tomáš Ulbrich, tak by ten zápas vypadal úplně jinak. Takže ještě jednou, já v tomhle týmu vidím potenciál, sílu a věřím, že je to jen otázka času, kdy začneme proměňovat šance a všechno si to sedne,“ ujišťuje zkušený fotbalista.