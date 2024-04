„Řekl bych, že výkon týmu snesl přísnější měřítko, jak bychom se chtěli prezentovat dál. Bohužel jsme neproměnili vyložené šance, které jsme měli zejména v prvním poločase, a to pro nás mohlo přinést trošku větší klid. Ve druhém jsme se dokázali prosadit a de facto jsme si šli za výsledkem a bylo to o tom, zápas uzavřít druhou brankou. Příležitostí jsme na to měli. Nepodařilo se nám to a Zbrojovka z ojedinělé šance dokázala zakončit. Pak víceméně pak vedla to utkání do remízy. My jsme se hnali za vítězstvím, ale naše hra v závěru už byla trochu neurovnaná. Byla tam spousta situací, které jsme mohli vyřešit trochu lépe,“ shrnul hodnocení zápasu vyškovský lodivod.

Nevyužitý klíčový moment k vítězství byl zcela zřetelný i z tribuny. Bezprostředně po Brnem darovaném prvním gólu se mezi brněnské obránce středem velkého vápna pustil Raimonds Krollis a narazil na zeď. Přitom se jednoznačně nabízelo přiťuknutí doleva na zcela volného Issu Fombu, který by postupoval sám na polovinu prázdné branky. Kouč má pro Krollise, který měl v utkání šancí nejvíc, pochopení.

„Šel mezi hráče, ale Issa byl v lepším postavení. Bohužel ho neviděl. Já ho znám, je to typ, který kdyby ho viděl, tak by mu tu přihrávku určitě dal a vyzval by lépe postaveného hráče. Zvolil zakončení, kdy do toho šel sám, ale zůstalo mu to pod nohou. Tento moment možná o výsledku rozhodl,“ připustil Kameník.

Hodně ovlivnit dění ve druhé půli ovšem mohl už závěr první. Minutu před přestávkou špatně rozehrál vícekrát chybující brněnský stoper Foster Gyamfi a prakticky založil rychlou útočnou kombinaci domácích. Tu mohl zakončit už Krollis, ale zase dobře nezpracoval balón. Ten se pak odrazem vrátil k nahrávajícímu Santiago Enemenu, který nedokázal poslat míč mezi dva obránce stojící na brankové čáře a brněnskou klec minul.

Jihomoravské derby završilo první jarní »anglický týden« ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Vyškovský lodivod před ním zdůrazňoval, že jej bere i jako jakýsi test širšího kádru mužstva. Přes celkové zklamání z výsledku viděl přínos »angličana«.

„Během osmi dnů jsme viděli víc složení tohoto týmu a ukázal nám další věci, na kterých můžeme dál stavět. Vrací se nám další hráči, třeba Mussa, který odehrál velmi dobrý zápas, a to je dobře, protože potřebujeme mít zdravou konkurenci. Těší mě, že jsme to zvládli i kondičně a vydrželi jsme v tempu až do konce. Samozřejmě jsme byli uspokojeni těmi dvěma posledními výsledky, a to nastavení hráčů se zlepšilo, atmosféra byla dobrá. Takže teď jsme malinko udělali krok zpátky, tedy ve smyslu výsledku. Ale víme, co nás k těm výsledkům vedlo, dokázali hrát proti silnému týmu s celou řadou hráčů, kteří prošli první ligu. Takže něco v nás je a hraje se pořád o osmnáct bodů a my se budeme do posledního kola o ty body prát. Po anglickém týdnu, je čas si trochu odpočinout a doma pak výsledkově zvládnout utkání s Varnsdorfem,“ dodal trenér MFK a nezapomněl ocenit domácí fanoušky: „Musím divákům poděkovat. Ti naši si to rozdali ze Zbrojovkou a mně se to líbilo. Zápas měl v tomto směru výbornou atmosféru, a taková by druhé lize slušela a druhá nejvyšší soutěž by získala na prestiži.“