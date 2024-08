ChNL - II. liga:

FC Baník Ostrava B – MFK Vyškov

Neděle 4. srpna, 10.15 hodin, Městský stadion Ostrava-Vítkovice.

Tabulka:

7. Ostrava B 2 1 1 0 4:3 4

11. Vyškov 3 0 3 0 2:2 3

„Dnes jsme doma bod spíše získali než ztratili. Výkon týmu šel oproti těm dvěma zápasům trošku dolů, takže je to pro nás téma do další práce a pokud chceme být úspěšní, tak už v neděli se na Baníku musíme o moc zlepšit,“ naznačil, že i jemu se prozatímní trend vůbec nezamlouvá.

Ovšem ani v Ostravě, přesněji na Městském stadionu ve Vítkovicích, určitě nečeká jeho svěřence nějaká procházka růžovým sadem. Juniorka Baníku je sice nováčkem druhé ligy, ale vlétla do ní razantně. V premiéře remizovala 2:2 s rezervou Sparty, pak měla pauzu a zápas s Varnsdorfem bude dohrávat ve středu. V minulém kole porazila Táborsko 2:1 na jeho trávníku. Přitom vyškovští fandové si dobře pamatují, že Jihočeši se chtěli jejich týmu plést do cesty do baráže o první ligu…

„Nějaké informace o Baníku samozřejmě máme. Logicky jde o mix mladších hráčů, tvořený odchovanci Baníku Ostrava, posilami z áčka i kmenovými fotbalisty, které klub přivedl přímo do kádru béčka. Určitě nás tedy nečeká nic jednoduchého. Baník postavil ten tým velmi dobře a musíme být kvalitně připraveni. Zároveň je potřeba se v současné době více soustředit na nás samotné a zlepšovat náš výkon,” zopakoval vyškovský lodivod před nedělním soubojem.

Záložní celek Baníku postoupil do ChNL po vydařeném tažení třetí ligou. Za celý uplynulý ročník prohrál pouze třikrát a před druhým Zlínskem měl náskok v 19 bodů! S Vyškovem se o body utká po téměř čtyřech letech. V říjnu 2020 to bylo v Moravskoslezské lize v později zrušené sezoně, z níž Vyškov postoupil na koeficient do druhé ligy. Na Bazalech se tehdy hrálo 1:1. Vyškov přivedl tři minuty před přestávkou do vedení Pavel Simr, za mladý Baník vyrovnal dvě minuty před koncem Jan Martiník. Bylo to právě poslední kolo před zastavením dalšího programu z důvodu covidové epidemie.