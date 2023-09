První porážka po dlouhé úspěšné sérii je vždy bolestivá. Pro fotbalisty MFK Vyškov možná dvojnásob. Jednak do zápasu osmého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v Chrudimi šli jako velký favorit z prvního místa tabulky, jednak se jim nepodařilo podzimní šňůru bez porážky zakulatit na číslo deset. Až Chrudim našla recept na trochu jiný fotbal, který praktikuje tým plný zahraničních borců.

Jan Kameník_trenér MFK Vyškov_FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA | Foto: Michal Málek

„Já na nějaké série moc nehraju, i když jsme ji samozřejmě chtěli natáhnout na co nejdelší dobu. Dneska se to nepodařilo a jsme zklamaní, protože každá porážka mrzí. Teď je ale prostě potřeba zvládnout příští zápas s Prostějovem,“ konstatoval po utkání sice rozmrzelý, ale věcný trenér Vyškovanů Jan Kameník.

Průběh utkání zpočátku konečnému překvapení nenasvědčoval. Hosté sice museli ustát úvodní snahu domácích o tlak, ale krátce před poločasem se gólově prosadil Bienvenue Kanakimana. Hostům tak zajistil klidnější přestávku a měl přinést i potřebnou jistotu do hry ve druhém poločase. Jenže stal se opak a po necelých deseti minutách už vedli s nadšením hrající domácí.

„Co se týká předvedené hry, tak se vlastně zdálo, že máme zápas pod kontrolou, že se snažíme kombinovat a otevřít ten hluboký obranný blok soupeře. Řekl bych, že se nám to dařilo tak napůl, že jsme si nevytvořili tolik šancí, jak bychom potřebovali. Takový hluboký blok se těžko otevírá a my jsme si tam ty prostory nedokázali nacházet správně. A navíc jsme svojí nějakou lehkovážností a zbytečnými ztrátami míčů soupeře pouštěli do šancí. Ty, které si vytvořili, jsme jim nabídli my sami,“ zdůraznil šéf vyškovské lavičky.

Do druhé části šli hosté s tím, že chtějí rychle vstřelit druhou branku a definitivně převzít zápas pod svoji kontrolu. Jenže hned začátku zopakovali chyby, o kterých Kameník hovořil.

„Inkasovali jsme branku po nedůslednosti ve vlastním pokutovém území a potom jsme nezachytili jeden rychlý protiútok. Následně tam byla spousta emocí a je naše chyba, že jsme pak nebyli dostatečně důrazní a nedokázali jsme tam najít tu skulinku a pořádně ohrozit jejich branku. Dneska jsme tomu vítězství nešli tak naproti, jak bychom potřebovali,“ přiznal i určité výhrady k přístupu některých svých svěřenců.

Domácí tábor byl po utkání samozřejmě nadšený.

„Jsme moc rádi, že se nám povedlo ukončit neporazitelnost Vyškova. Všichni ve druhé lize ví o jejich síle, je to dost specifický mančaft, čemuž jsme se rozhodli podřídit naši taktiku. Rozhodlo to, že jsme na soupeře byli dobře připraveni, eliminovali jsme jejich nebezpečné věci a sami jsme naopak dopředu trestali,“ v podstatě hodnocení vyškovského trenér potvrdil domácí kouč Radek Kronďák.

I FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA má nyní krátkou reprezentační přestávku. Po ní Vyškovany čeká zmíněný mistrovský zápas s Prostějovem. Některé opory si ale moc neodpočinou, protože je čekají reprezentační povinnosti ve svých zemích. Někteří hráči ze zbývajícího kádru pak dostanou herní příležitost v přípravném utkání s Kroměříží. Idjessi Metsoko bude hrát za Togo, Fahad Bayo a Ramathan Musa za Ugandu, Benny Kanakimana nastoupí v barvách Burundi, Golden Mafwenta za Zambi a Santiago Eneme bude reprezentovat Rovníkovou Guineu.

„Ty reprezentace nám trochu narušují práci, kterou bychom v pauze chtěli s mužstvem dělat, ale bereme to tak, jak to je. Šest hráčů nám odjíždí na reprezentační srazy, takže jim přejeme hodně štěstí, aby se jim dařilo. Pak chceme mít tým co nejdřív pohromadě, abychom se dobře připravili na Prostějov. V přípravě s Kroměříži dáme po domluvě s mládežnickými kategoriemi příležitost některým klukům z Vyškova a hráčům, které tady máme na zkoušce. A hrát budou samozřejmě hráči, kteří byli na hřišti méně a budou tak mít možnost zvýšit si minutáž proti dobrému soupeři,“ dodal Kameník.