close info Zdroj: mfkvyskov.cz zoom_in Jan Kameník, trenér fotbalistů MFK Vyškov.„To, že soupeř o něco víc držel balón, to tak někdy může být. Na druhou stranu my jsme se pohybovali dobře v defenzivě, soupeře jsme dobře pohlídali a čekali jsme na svoji příležitost. V nich jsme byli hodně nebezpeční a měli jsme více šancí. Jen tomu chyběla druhá branka. To je pro nás typické, že nedokážeme ten zápas uzavřít na 2:0, abychom se dostali trochu do klidu. Ale kluci to odpracovali dobře, takže převládá pozitivum. Na druhou stranu vykřičníkem jsou jednoznačně ty neproměněné příležitosti,“ konstatoval vyškovský lodivod po utkání.

Zápas nabídl pro oba týmy mimořádnou motivaci. Ze středu tabulky je vítězství mohlo vynést na bronzovou pozici. Podle průběhu by si to Slavia zasloužila, ale povedlo se to Vyškovu.

„Po těch remízách je to dobrá vzpruha. Navázali jsme na tu výhru na Baníku a trošku jsme si pomohli v tabulce. Na druhou stranu tam byla celá řada situací, které jsme měli prostě dotáhnout do finále a řada šancí, které jsme technicky nevyřešili dobře, nebo špatným rozhodnutím. V prvním poločase byl náš herní projev o něco lepší než ve druhém. V tom jsme se dostali pod tlak Slavie. Ta měla lepší pohyb, byla víc na balónu. Ale jak už jsem řekl, my jsme dodržovali náš plán, dobře bránili a chodili jsme do rychlých protiútoků,“ zopakoval Kameník.

Jeho tým má nyní před sebou náročný program. V pátek bude hrát o druholigové body v Opavě (18.00), v úterý se v Olomouci-Holicích v prvním kole českého poháru MOL Cup rovněž od šesti hodin utká s účastníkem čtvrté ligy 1. Hanáckým FK. Další kolo Chance Národní Ligy odehrají opět před televizními kamerami. V největším derby přivítají v pondělí 27. srpna v podvečer Zbrojovku Brno.

„S tím losem nic nenaděláme, to je fotbalová realita a musíme to brát, jak to je. A samozřejmě ten tým připravit co nejlíp, včetně toho, aby si ty čtyři dny do Opavy dobře odpočinuli,“ upozornil spokojený vyškovský lodivod.