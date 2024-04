Měřeno úspěšností posledních kol, nebo aktuální formou, měl by pro Vyškovany být těžší právě zítřejší souboj v Holicích, kde po dobu rekonstrukce svého stadionu Prostějovští hrají svá domácí utkání. Hanáci po vítězstvích v Brně a v sobotu doma nad Táborskem (shodně 2:1) utekli z posledního místa tabulky a jistě to do jejich řad přineslo i potřebné uklidnění. Ze slov jejich trenéra Radima Kučery vyplývá, že se na Vyškov připravují bez zbytečného respektu.

II. liga-F:NL:

1. SK Prostějov

– MFK Vyškov

23. kolo, středa 17. dubna, 16.30 hodin, stadion HFK Olomouc, Olomouc-Holice, Staškova ulice.

Tabulka:

2. Vyškov 22 11 6 5 38:27 39

15. Prostějov 22 7 3 12 29:41 24

Na podzim: Vyškov – Prostějov 4:3 (2:2), 1. a 67. Metsoko, 26. Eneme, 86. Kanakimana – 14. Malec, 36. Schaffartzik, 57. Jaroň.

„Vyškov má opravdu kvalitní hráče především v útoku, je velice silný. Na druhé straně ale dostává poměrně dost gólů, nějaké okénka se tam najdou. V minulé sezoně a na podzim skládal sestavu především z cizinců, na jaře dostávají větší prostor i domácí fotbalisté. Je to více promíchané, projevilo se to i v rozestavení obrany. Jednou hráli trojku, jindy ve čtyřech vzadu. Musíme se na to připravit, hrát trpělivě a čekat na svoji šanci. První jarní vítězství Vyškova nás nepřekvapilo, dalo se čekat, že se zvedne, protože kádr pořád mají opravdu kvalitní,“ upozornil kouč na klubovém webu.

Úlevu po prolomení nepříjemné série bez vítězství nezakrýval ani trenér MFK Jan Kameník. Už po vítězném s Chrudimí zároveň avizoval, že v Holicích nemusí na trávník vyběhnou vítězná sestava.

„Je to anglický týden, takže je možné, že dostanou příležitost někteří jiní hráči. Proto tady dnes byli i všichni hráči, kteří se nevešli do šestnáctičlenné nominace. To je jednoznačně vzkaz do kabiny, že je nás tady víc a každý si musí vybojovat tu svoji pozici a nebo si ji uchránit na hřišti. Na jedné straně se změny tak trochu i nabízejí, tedy využít čerstvé hráče, ale na druhé to zase nemůžeme úplně rozbít, abychom ztratili ty věci, které jsme v dnešním utkání udělali správně, nebo je našli. Chceme být úspěšní, nějaký plán máme, ale musíme do toho jít trochu s odstupem od tohoto zápasu a s čistou hlavou. Budeme hledat optimální složení a máme více hráčů, různé typologie, které můžeme použít,“ naznačil šéf lavičky MFK.

Svému protějšku Kučerovi tak k určování strategie pro derby moc nenapověděl. Kučera má samozřejmě stejnou možnost a oba by měli mít k dispozici kompletní kádry.

Pokud pro vyškovské fotbalisty po vítězství nad Chrudimí konečně přišel návrat z formy, pak tedy v ten skutečně pravý čas. Zítra nastoupí v Olomouci-Holicích k derby s Prostějovem a v sobotu v Drnovicích se Zbrojovkou Brno. Oba zápasy s velkým emočním podtextem a v tom případě je nepodstatné, že Prostějov je momentálně »na koni« a jestli se Brňanům daří, nebo ne.