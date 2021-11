„Líšeň je vzdálenostně nejbližším soupeřem Vyškova, takže je to klasické derby. Hráli jsme s nimi třaskavé souboje už ve třetí lize a ve druhém kole druhé ligy se potvrdilo, že tyto zápasy prostě favorita nemají. Kdo bude v té chvíli lépe připravený, a to i v hlavách, tak to zvládne,“ zdůraznil trenér MFK Jan Trousil.

II. liga - F:NL

16. kolo:

SK Líšeň – MFK Vyškov

Sobota 27. listopadu 13.30 hodin, stadion Kučerova ul.

Tabulka:

3. Líšeň 15 8 4 3 25:15 28

12. Vyškov 15 5 2 8 26:25 17

Poslední vzájemný zápas:

Vyškov - Líšeň 1:1 (0:1), 90. Fofana - 32. Lutonský, v Drnovicích 31. 7. 2021

Na mentální stránku neupozorňoval náhodou, protože po té fyzické či technické jsou na tom oba tábory diametrálně jinak. Zatímco domácí jsou téměř kompletní a v pohodě, Trousil látá sestavu kolo od kola. A prakticky staví jen hráče, kteří jsou aktuálně schopní hrát.

„Ze stavu, který jsme měli na Třinec, se nám nikdo neuzdravil a naopak jeden hráč vypadl. Lukáš Lahodný, který teď nastupoval v obraně, takže tam musíme zase zaimprovizovat. Počítal jsem, že k dipozici už bude David Jambor, ale jeho poraněné vazy se nelepší. Od Třince vůbec netrénoval Fofana, po zranění se teprve rozehrávají Klesa a Srubek. Doufal jsem, že přijede Beny Kanakimama, ale pořád nemá patřičné povolení k výjezdu. Takže o sestavě se rozhodneme až v krajním možném termínu,“ sdělil vyškovský lodivod.

Nehledě na prořídlý stav kádru odstartovala příprava na Líšeň tentokrát hodně podrobným rozborem prohraného domácího zápasu s Třincem (1:4). Nad videem seděli trenéři s hráči hodinu a půl.

„Nejde o to, že se prohrálo, ale jakým způsobem! Není přípustné, takto odevzdat zápas. Polovina mančaftu tam nenechala to, kvůli čemu byli doteď chválení, neodpovídalo to tomu, jakou si nasadili laťku. Po tom prvním gólu hned v první minutě si mysleli, že to půjde samo. Třinec nás z toho obrovsky vyvedl a kluci se potom do zápasu už nedostali. Jednoznačně jsme si řekli, že takovým způsobem už určitě ne, protože to bychom se vrátili o půl roku zpátky k tomu, co se předvádělo na začátku přípravy,“ zdůraznil Trousil.

Pondělním videem Vyškovští kapitolu „Třinec“ uzavřeli a kouč si přeje, aby se tým v Líšni vrátil k tomu, co jej zdobilo čtrnáct zápasů před tím. Bez ohledu na zaplněnou marodku.

„Musíme to brát, jak to je, a umět se s tím vypořádat. Covid nám prakticky druhou ligu přihrál, teď ke konci podzimu nám, bohužel, pár hráčů vzal. Ale rozhodně se na to nemůžeme vymlouvat. Kluci, co dostanou šanci, tak musí na hřišti ukázat, že v týmu jsou plnohodnotnými členy. Tento zápas musíme dojet na krev, jiní hráči tam nebudou. Znova říkám, je to derby a ty mívají jiné scénáře. My se na zápas moc těšíme a je úplně jedno, v jaké sestavě tam přijedeme, kluci musí na hřišti nechat duši,“ naznačil „taktiku“ vyškovský lodivod.

Ten netajil, že dobře ví, co ho v Líšni čeká. Konsolidovaný tým se stabilní osou: Veselý v brance, stopery Jeřábek – Ševčík, zálohou s dirigenty Málkem a Kučerou a na hrotu s kanonýrem Silným.

„Mají obrovskou výhodu, že jsou prakticky ve stejném složení pohromadě už hodně dlouho. Tedy v sehranosti. Teď se jim dokonce vyhýbala zranění i covid. Pořád je jich minimálně devět deset a když jeden vypadne, tak ho adekvátně nahradí. Nemají výkyvy, že by jim chybělo čtyři pět hráčů. A někteří kluci teď mají obrovskou fazónu, určitě Silný a Málek. To je největší nebezpečí, plus samozřejmě to, co jsme my ztratili, obrovsky běhavé kraje - Lutonský – Pašek nebo Otrísal. Sestava je ustálená, a proto jsou právem nahoře,“ připomněl Trousil s tím, že velkou roli určitě bude hrát počasí a očekávaný těžký terén.

„Do Líšně je to od nás kousek a když teď vidím, jak tady u nás ve Zbýšově (bydliště Jana Trousila, pozn. red.) od rána sněžoprší, tak ten terén určitě bude obrovsky těžký. Kluci se na to musí připravit a určitě navrch budou mít víc válečníci než technické typy,“ předpokládá šéf střídačky MFK.