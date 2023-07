Zhruba před šesti týdny se v baráži neúspěšně pokoušeli o postup do první ligy. V sobotu s postupovým cílem fotbalisté MFK Vyškov a FK Příbram odstartují nový ročník FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Souboj barážistů se odehraje dopoledne v Drnovicích.

Snímek je z jarního utkání Vyškova s Příbramí (2:2). | Foto: MFK Vyškov

V letní přestávce doznaly kádry obou soupeřů dost podstatných změn. V domácích dresech vyběhne na trávník určitě minimálně z poloviny jiná sestava než minulou FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU zakončila v červnové kvalifikaci se Zlínem. Přičemž vedení MFK i trenér naznačili, že pohyb v kádru může pokračovat ještě několik kol.

F:NL

MFK Vyškov – FK Příbram

1. kolo, sobota 22. července, 10.15 hodin, stadion v Drnovicích.

Vzájemné zápasy v minulé sezoně: Příbram – Vyškov 1:1 (0:0), 47. Zeronik - 64. Dweh. Vyškov – Příbram 2:2 (2:0), 16. Fišl (vl.), 22. Mafwenta - 83. Zeronik, 89. Fišl (pen.)

Před důležitým vstupem do nové sezony se trenér Vyškovanů Jan Kameník vrátil i k poslednímu vzájemnému zápasu, který v Drnovicích skončil nerozhodně 2:2, když ještě pár minut před koncem drželi jeho svěřenci dvougólové vedení.

„To byla trochu kaňka na jarní části, kdy jsme dobře rozjetý zápas ztratili. Teď se sice potkávají dva barážové týmy, ale my i oni jsme prošli nějakou obměnou. Očekávám ale, že ten tým znova do soutěže vstupuje s velkou ambicí, tedy stejně jako my. Za mě v současné době je to trochu méně čitelné mužstvo. Může být, že zpočátku to utkání může nést určitý duch nervozity. A možná bude v úvodu soutěže chvilku trvat než se týmy na to druholigové tempo adaptují. Ale hráči se těší a myslím si, že to bude dobré utkání. Určitě máme diváky na co pozvat, protože i soupeř je atraktivní. Přeji si, aby tady byla dobrá atmosféra a abychom to utkání zvládli lépe než to minulé,“ sdělil Kameník.

Spousta otázek ve Vyškově. Po exodu mění kádr za pochodu, co brankáři a Srubek?

Ze změn v kádru Příbrami výrazně vyčnívá jedno jméno. Po třinácti letech znova oblékne příbramské zelené barvy Josef Hušbauer. Sedmatřicetiletý záložník tam začínal profi kariéru. V sezoně 2009/2010 odehrál v Příbrami 22 zápasů a vstřelil čtyři branky. Od té doby sbíral další prvoligové starty v Baníku Ostrava, ve Spartě i Slavii. Dohromady získal čtyři české ligové tituly. Působil také v italském Cagliari a německých Drážďanech, v posledních sezonách hrál na Kypru, v Anorthosis, v APK Karmiotissa a v Ypsonas FC.

„Chtěl jsem ještě zůstat na Kypru a nějaké nabídky jsem měl. Ale nakonec převážily rodinné i fotbalové důvody, takže jsem se na poslední chvíli rozhodl vrátit. Když se to dověděla Příbram, okamžitě měla zájem, což rozhodlo. Já jsem tu s velkým fotbalem začínal, takže pro mě nebylo co řešit,“ komentoval svůj příchod do Příbrami.

Připomeňme, že má také 21 zápasů a jeden gól v české reprezentaci. A že, coby záložník byl v sezoně 2013/2024 králem ligových střelců s 18 brankami.

Nový stadion ve Vyškově? Utopie, MFK sází na Drnovice, i tam může skončit

„Příchodem Pepy se výrazně zkvalitní naše záložní řada a přijdou potřebné zkušenosti, ze kterých může náš mladý kádr jen těžit. Věřím, že bude lídrem mužstva na hřišti i mimo ně. Stavíme nové mužstvo, ale základní kameny jsme udrželi. Myslím si, že nejsme v horší kondici než loni a že to mužstvo má určitou kvalitu a že to znovu ukáže. Věřím, že letos se nám všechno podaří postavit tak, abychom už konečně postoupili . A z prvního místa,” uvedl k příchodu Hušbauera a cílům FK Příbram ředitel klubu Jan Starka.

Vizitku do Vyškova Příbram poslala výraznou. V generálce vyhrála nad třetiligovou Admirou Praha vysoko 6:0. To byl jediný zápas, který Hušbauer s týmem absolvoval. Svůj výkon nebo úkoly nechtěl rozebírat. Nicméně i ve stručné odpovědi leccos naznačil.

„Když máte kolem sebe mladý kluky, kteří to odlítají, tak je to dobré….“ přece jen „legionář“ tak trochu svoji pozici v mužstvu poodhalil.