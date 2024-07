„Nedokázali jsme se prosadit, soupeři jsme asi dvakrát nabídli nějakou šanci a nějaké momenty jsme přežili. Nula vzadu je možná odrazovým můstkem, ale do ofenzívy toho bylo málo. V první půli nám dlouho trvalo, než jsme se dostali do hry. Ve druhém poločase lze říct, že jsme hru více rozběhali a rozhýbali. Dařilo se více věcí, které snesly přísnější měřítko, ale ke gólu to nevedlo,” konstatoval po utkání.

Takže vývoj byl podobný jako v předchozím utkání v Dunajské Stredě, kde se hrálo na dvakrát šedesát minut. Tam ale jeho svěřenci dokázali svoji zvýšenou aktivitu ve druhé části vyjádřit i gólově a z 0:1 otočili na 4:1.

»Drnovická« nula ale nebyla dána jen slabším důrazem v koncovce, ale i kvalitou defenzívy soupeře. Povážská Bystrica si zahrála i celostátní československou ligu, ale také v posledním období prošla velkou krizí a padla do nižších soutěží. Teď to vypadá, že je krize zažehnána. Klub se probojoval už do druhé ligy. Loni skončil devátý, letos na pátém místě a ven vysílá signály, že by se rád vrátil na nejvyšší slovenskou scénu. Slušný výkon v Drnovicích vysoké ambice potvrdil a přestože se Kameník víc kabonil než usmíval, byla to určitě užitečná generálka, který svůj účel splnila.

Ale zřejmě není těžké odhadnout co asi bude náplní práce vyškovského kouče v tomto týdnu před prvním mistrovským utkáním Chance Národní Ligy s Prostějovem. Nejen generálka naznačila že výrazně obměněný tým se potřebuje sehrát a hlavně výrazně zlepšit závěrečnou část celkem dobře nachystaných útočných akcí.

„Určitě tu byli pozorovatalé z Prostějova, to je normální, ale my se musíme především soustředit na sebe a na svůj vlastní výkon. Letní příprava byla krátká a hráče jsme zkoušeli tak, jak postupně přicházeli. Bylo jich poměrně dost, takže ty minutáže pro ně nebylo dlouhé. Přesto se kádr nějak vyformoval, ale určitě ještě není kompletní. Je to otevřené, my nic neuzavíráme. Čekáme na příchody tří hráčů. Tento týden by měl přijít jeden, pak snad ještě dva, kteří jsou zatím s otazníkem. Teď bude nejdůležitější vybrat z toho to nejlepší a dobře se rozhodnout směrem k Prostějovu a rychle mít jasnou vizi, jak to bude dál,“ zdůraznil šéf vyškovské lavičky.