Třetí jarní zápas bez vstřeleného gólu. Vyškovští fotbalisté prohráli v Karviné 0:2. V pěti jarních utkáních FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY dali ze hry jediný gól – Opavě (doma 1:1). Při vítězství v Líšni vsítil jedinou branku Ondřej Vintr z penalty.

Trenér vyškovských fotbalistů Jan Trousil. | Foto: MFKV/Filip Ježek

„Není náhodou, že jsme na jaře dali ze čtyř zápasů jen dva góly. Naši ofenzivní hráči, kteří na tom byli po podzimu výborně, teď prakticky nemají žádná čísla. Beny (Bienvenue Kanakimana, pozn. red.) nedal gól asi sedm zápasů, na svých číslech nejsou ani Alexix a Lacík, Ondra Vintr dal gól z penalty… Tohle je v zápasech znát, to je nás současný problém,“ konstatoval po prohraném utkání s Duklou trenér Jan Trousil.

Bohužel své statistiky nikdo z hráčů ani v Karviné nevylepšil, přestože fotbalově odehráli úplně jiný zápas než před týdnem s Pražany.

„V posledních čtyřech dnech jsme s hráči hovořili o tom, co bylo špatně s Duklou. Nelíbil se nám přístup, byla tam malá agresivita, chyběly pohyb a ochota jít si pro balón, prostě hrát fotbal. Myslím si, že tady to bylo úplně něco jiného. Kluci pracovali velice dobře, jak ve středu hřiště, tak na krajích. Měli jsme dobrou rozehrávku, dostávali jsme se jednoduše do šancí. Bohužel alfa a omega fotbalu je to, že ty šance proměníte. Tady kdybychom o poločase vedli 2:0, nikdo by se nedivil. Ve druhém poločase bychom pak mohli využít ty naše ještě silnější zbraně, což jsou brejky, protože by to Karviná musela otevřít. Bohužel nechali jsme je dýchat,“ litoval po zápase kouč Vyškovanů.

Ti měli hlavně v prvních pětačtyřiceti minutách hru v podstatě pod kontrolou a velké gólové šance. Tu další, ze které mohli jít možná do rozhodujícího vedení, pak ještě v 62. minutě. Alexis Alégué Elandi zasekávačkou vyšachoval střed karvinské obrany a naservíroval balon k penaltové značce Kanakimanovi. Ten ale k překvapení všech míč promáchl.

„Asi to byla ta úplně největší šance a nevím proč to neskončilo gólem. Musíme se podívat na video. Navíc jsme hned za dvě minuty byli potrestaní po standardní situaci na 1:0. Nakonec jsme dostali ještě jeden gól, ale ten už nic neřešil,“ konstatoval Trousil.

S Duklou a v předchozích zápasech hledal vyškovský lodivod hlavně složení záložní řady. Vypadá to, že v Karviné řešení našel, nebo mu je zápas alespoň naznačil, takže teď asi bude hlavním tématem ofenzíva a koncovka – čísla…

„Pořád na tréninku děláme věci do ofenzívy. Tam to samozřejmě není pod tlakem a kluci v pohodě uklízí balóny do branky. V zápasech ten klid nemají. Přitom s výjimkou Dukly jsme si vypracovali šancí dost. Doma s Opavou jsme měli čtyři nebo pět obrovských šancí. Myslím, že na to, v jakém je Karviná laufu a že hrála doma, jsme těch tutovek i tady měli hodně. Bohužel si nepomůžeme ani standardkou, jak to Dukla udělala u nás v čase 45 + 2 po rohu. Tu stejnou situaci jsme měli my, dostali jsme se do hlavy, ale jde to nějakých pár centimetrů vedle branky. Nebudu se bavit o tom, že je to smůla, prostě v těch situacích, do kterých se kluci dostat umějí, se musí zkoncentrovat tak, aby to skončilo v bráně,“ naznačil trenér MFK možná hlavní náplň příštích tréninků či mentální přípravy.