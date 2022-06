Technicky vybavený záložník poprvé s Líšní nakoukl do seniorského fotbalu v roce 2016. Postupně se vypracoval v oporu kádru, navlékl i kapitánskou pásku a o tři roky později odešel do Zbrojovky. S ní vybojoval postup do první ligy, po sezoně se však vrátil zpět k Marvanům, jejichž kmenovým hráčem byl do konce letošního ročníku. „V Líšni už jsem byl dlouho. Cítil jsem, že potřebuju změnu a doufám, že mi angažmá ve Vyškově prospěje a dodá trochu čerstvé krve do žil,“ přeje si Krška.

Ve Vyškově to Krška dobře zná, na hostování tam strávil podzimní část minulé sezony. Už tehdy přicházel do klubu s velkým očekáváním, jenže od začátku bylo vše špatně. „Hned v prvním soutěžním zápase proti Prostějovu jsem dostal červenou kartu a stopku na dva zápasy. I proto chci teď od začátku podávat takové výkony, aby vedení i trenér Trousil byli spokojení a mohl jsem jim tak splatit jejich důvěru,“ vytyčuje si.

Na hostování nakonec vinou zranění odehrál jen dva zápasy a v zimě se vrátil do Líšně. Zdraví ho však trápilo i na jaře. „Poslední období bylo špatné, musel jsem na operaci zanártní kosti, pak jsem měl trhliny v obou lýtkových svalech. Snad jsem si už vybral svou daň a konečně budu delší dobu zdravý,“ doufá autor čtyř druholigových branek.

Po konci smlouvy v Líšni byl Krška v hledáčku více klubů, mohl si proto vybírat z jejich nabídek. „Především jsem ale chtěl jít do týmu, kde je o mě zájem. Bylo pro mě hlavní, že zástupci Vyškova byli při jednání konkrétní a jasně řekli, že mě chtějí. Neměli přede mnou žádné tajnosti, o všem jsme se bavili na rovinu,“ popisuje.

V novém angažmá by se rád vrátil do zdařilé formy z minulých let, kdy často tvořil hru, uměl ale i nebezpečně zakončit. „Jsem typem fotbalisty, který si občas dovolí zbytečnou parádičku, a pak jsem za ni kritizovaný. Ale já vždy chtěl hrát pro lidi, aby jich chodilo na zápasy co nejvíc. Musím ze sebe dostat to nejlepší, abych dokázal, že na to pořád mám,“ shrnuje pravonohý záložník.

Nejčastěji Krška nastupoval uprostřed zálohy, zahrát však umí i na obou krajích. V novém angažmá si ale roli vybírat nechce. „Teď to mám nastavené tak, že budu rád za jakoukoli pozici na hřišti. Hlavně toužím být prospěšný týmu, ostatní není tak důležité. Osobně bych rád bavil diváky, ale hlavním cílem je, abychom se netrápili na chvostu tabulky,“ uzavírá.