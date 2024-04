Druhou psychickou vzpruhu si fotbalisté MFK Vyškov přivezli z Olomouce, kde na stadionu HFK porazili Prostějov 1:0. Tou první se v minulém kole s Chrudimí ujistili, že umějí útočit, přehrávat soupeře, vytvářet si šance. V hanáckém derby to bylo z trochu jiného soudku, ale pro fotbal stejně tak potřebného. Vítězství uhájili výbornou defenzívou, když je do této role dostalo hlavně vyloučení kapitána Filipa Štěpánka už těsně před přestávkou.

1. SK Prostějov - MFK Vyškov. | Foto: Deník/VLP Externista

„Ráz duelu ovlivnila červená karta, po níž jsme museli přejít do formace 4 – 4 – 1 a spadli jsme do pasivního bloku. Soupeř se nás přitom snažil přečíslovat a dávat balóny na Malce, hráči ale odvedli dobrou práci a do šancí Prostějov moc nepouštěli. Více než poločas jsme tak byli v deseti. Je potřeba pogratulovat hráčům, jak všechno odpracovali, protože někteří si hrábli až na dno a vítězství si zasloužili. A musím poděkovat i našim fandům, kteří nás hnali a fandili po celou dobu. Ano, měli jsme i štěstí a přežili jsme nějaké akce domácích, ale to k fotbalu patří,” chválil trenér Vyškovanů Jan Kameník.

V číslech byla převaha Prostějova vyjádřena naprosto přesně. Držení míče v procentech: 65:35. Střely na branku: 3:3. Střely mimo: 7:4. Rohové kopy: 13:1 atd. A Kameník po utkání navíc vyzvedl herní kvalitu soupeře, která zvyšuje hodnotu vítězství jeho týmu.

„Výhru přijímáme s pokorou. Prostějov dělá velmi dobrou práci a je silným týmem, který rozhodně nepatří někam do spodní části tabulky. Je otázkou času, než se posune pořadím nahoru,” zdůraznil kouč MFK.

Prostějovští po výhrách nad ambiciózními kluby Zbrojovkou Brno a Táborskem si moc přáli navázat vítěznou šňůru o třetí korálek. Možná i proto pozápasové hodnocení jejich trenéra tak trochu popíralo to, co Kameník poznamenal na konto soupeře.

„Vyloučení nás mělo nakopnout, ale hráče to spíše svazovalo. Chyběla tam odvaha vzít to na sebe. Vyvést míč, přečíslit soupeře. Vyškov jsme nepřekvapili, byli tam jen centry a takové poloviční šance. Navíc jsme dostali zbytečný gól, kdy jsme si po standardní situaci nepohlídali volného hráče. To byl trest za laxnost. Soupeř pak ukázal svoji kvalitu a dobře bránil. Nikdo nebyl kreativní, míč jsme si předávali jako horký brambor. Chyběla nám odvaha. Po předchozích zápasech jsem si myslel, že na tom budeme lépe. Bodům jsme nešli naproti, proto je nemáme,“ napsal Radim Kučera na klubovém webu.

Nakonec mohli hosté vyhrát vyšším rozdílem. Tutovku neproměnil Svoboda po akci Delferriereho Bayo netrefil prakticky prázdnou branku.

Bodová injekce a hlavně výkon MFK ve dvou vítězných zápasech jsou tou nejlepší pozvánkou pro fanoušky na největší derby sezony. V sobotu dopoledne do Drnovic přijede Zbrojovka Brno. Na tom, že Kameníkovi svěřence čeká těžký zápas nic nemění ani to, že Brňanům se herně nedaří a jsou na hony vzdálení svým předsezonním postupovým cílům. Aktuálně klub vyměnil trenéra a pod novým konečně na jaře vyhrál. Nad Jihlavou stejně jako Vyškov v Prostějově 1:0.

V sobotu 20. dubna se v Drnovicích bude hrát v tradičním čase 10.15 hodin.